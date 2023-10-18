Отмечается, что в результате взрыва возник сильный пожар, но воронки нет.

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись с беспилотника, которая, по их мнению, доказывает, что смертоносный взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был вызван не их ударом. Отмечается, что от ракеты Израиля осталась бы воронка, а не горящая парковка и побитые осколками крыши.

На видеозаписи показаны снимки парковки больницы, на которой произошел взрыв, приведший, по словам медицинских работников ХАМАС, к сотням жертв. На кадрах видно, что в результате взрыва возник сильный пожар, но воронки нет. По словам представителей армии, израильские удары обычно оставляют большие кратеры в земле.

Издание Times of Israel пишет, что съемка с беспилотника также указывает на то, что осколки попали на крышу близлежащих зданий, которые остались практически неповрежденными.

Израиль отверг обвинения в том, что причиной взрыва стал один из его авиаударов, и заявил о неисправности одной их ракет палестинской террористической группировки "Исламский джихад", которыми боевики бьют по Израилю.

Другие видеозаписи, в том числе трансляция телеканала Al Jazeera, подтверждают утверждение Израиля о том, что причиной взрыва стала выпущенная из Газы ракета.

Удар по больнице в Газе - что известно

17 октября в больнице Аль-Ахли в секторе Газа прогремел взрыв. При этом сообщалось о гибели более 500 человек и сотнях пострадавших. Почти сразу в атаке обвинили Израиль.

После этого президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил встречу с президентом США Джо Байденом, которая была запланирована на 18 октября.

Иерусалим отрицает удар по больнице. По их словам, это произошло в результате неудачного запуска ракеты "Исламского джихада", ведь взрыв прогремел в то время, когд ХАМАС запускал ракеты в сторону Израиля. Кроме того, есть видео запуска этих ракет, на котором видно, что одна из них сошла с курса.

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