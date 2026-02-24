Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 февраля, не изменился и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 24 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабла: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 14 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

