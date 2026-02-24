Четыре года великой войны: как изменились Зеленский и Путин, - Sky News

От символа сопротивления к изолированному лидеру: как война трансформировала президентов Украины и России.

За 1460 дней полномасштабной войны центральными фигурами конфликта остаются президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин. Их решения, стиль руководства и позиции на международной арене определили ход войны, которая вступает в пятый год.

Журналисты Sky News проанализировали, как изменился имидж обоих лидеров – внутри страны, за рубежом и в личном измерении.

Зеленский: от шоумена до символа сопротивления

За годы войны Владимир Зеленский прошел одну из самых заметных трансформаций среди современных лидеров. Из политика, которого воспринимали как неопытного, он превратился в символ сопротивления и демократической стойкости.

Видео дня

Его решение остаться в Киеве в начале вторжения 2022 года стало определяющим моментом. Тогда он якобы ответил союзникам фразой:

"Бой начался. Мне нужны боеприпасы, а не транспорт".

С тех пор ежедневные видеообращения, поездки на фронт и постоянное публичное присутствие стали частью его стиля руководства. Если до войны его часто видели в костюмах, то теперь – почти исключительно в военной одежде, что подчеркивает образ лидера военного времени.

Несмотря на усталость общества, экономические трудности и внутренние скандалы, уровень поддержки президента остается относительно высоким.

На международной арене Зеленский стал лицом дипломатических усилий Украины. Он обращался к парламентам разных стран, формируя нарратив о войне как борьбе демократии с авторитаризмом. Ему удалось сохранить поддержку ключевых союзников, в том числе и после напряженных эпизодов в отношениях с США.

Война повлияла и на его личную жизнь: семью в начале вторжения эвакуировали из соображений безопасности. По словам первой леди Елены Зеленской, президент стал более чувствительным к семейным моментам и сильнее ценит простые вещи.

Путин: изоляция и роль "лидера военного времени"

Для Владимира Путина четыре года войны означали изменение как международного статуса, так и внутренней роли. Если до 2022 года отношения с Западом были напряженными, то после вторжения Россия оказалась в условиях глубокой дипломатической изоляции.

Внутри страны его поддержка держится благодаря сочетанию государственной информационной политики, ограничений для оппозиции и мобилизационной риторики. Первоначальный всплеск одобрения после вторжения впоследствии частично снизился под давлением санкций, мобилизации и роста стоимости жизни, однако официальные опросы по-прежнему демонстрируют значительный уровень поддержки.

С 2022 года в России существенно усилился контроль над СМИ, а критика войны может привести к уголовной ответственности. В то же время даже в таких условиях звучат отдельные голоса недовольства – в частности со стороны семей военных.

На международном уровне Кремль сузил круг партнеров, сосредоточившись на сотрудничестве со странами, которые остались открытыми для взаимодействия с Москвой. В то же время контакты с США подвергались колебаниям в зависимости от политической конъюнктуры.

Лично Путин признавал, что война изменила его: во время одной из пресс-конференций он заявил, что стал "меньше шутить" и "почти перестал смеяться". Также заметной стала его большая физическая и дипломатическая изоляция по сравнению с довоенным периодом.

Война в Украине - соглашение о мире под угрозой срыва

Напомним, что Россия давит на Украину, требуя вывода Сил обороны из Донбасса. В то же время Зеленский заявлял, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, ведь это приведет к расколу украинского общества, а Путин все равно на этом не остановится.

Также Зеленский заявил, что пока Украина не может вернуть свои территории, но в будущем это произойдет. Он добавил, что это лишь вопрос времени.

Вас также могут заинтересовать новости: