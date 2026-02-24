Не нужны визы: Медведев пригрозил Европе вторжением российских солдат

По его словам, они могут въезжать туда без виз, если захотят, как в 1812 или 1945 годах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил странам Шенгенской зоны, что российским солдатам не нужны визы – они просто могут вторгнуться в Европу. Об этом российский чиновник написал в сети Х.

"Кая (вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас), белокурая крыса, сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 годах", - отметил Медведев.

Этот пост он опубликовал в день "защитника отечества", который в России отмечают 23 февраля, и накануне годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Угрозы Медведева

Как сообщал УНИАН, ранее Медведев заявил, что претензии Дональда Трампа на Гренландию не связаны с угрозой от Китая или РФ, мол, на самом деле он просто хочет быть похожим на российского диктатора Владимира Путина и войти в историю как собиратель земель.

Он отметил, что "трусливые" европейцы "от страха" будут пытаться убедить Трампа пойти на определенный компромисс по Гренландии, например, передать остров в долгосрочную аренду США с правом разрабатывать полезные ископаемые и строить военные базы.

Однако, по мнению Медведева, Трампу нужно не это, и "все все понимают".

По мнению Медведева, Трамп спешит в вопросе аннексии Гренландии, поскольку "его время неумолимо истекает".

Вас также могут заинтересовать новости: