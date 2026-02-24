Ждет 'чего-то особенного': Путин воюет против Украины по принципу Микобера, - колумнист Politico

Россия продолжает наступать, несмотря на значительные потери и тупиковую ситуацию на фронте, в то время как Украина борется за выживание и политическую стабильность.

Российская война в Украине за четыре года превратилась в изнурительный конфликт, который Путин ведет по принципу, схожему с методом вымышленного персонажа Чарльза Диккенса Уилкинса Микобера: "что-то обязательно случится". Об этом пишет журналист, геополитический обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Несмотря на значительные потери и ограниченные ресурсы, российский президент продолжает давить, ища большую победу для внутриполитической легитимации и поддержки военной экономики.

Аналитики отмечают, что российские войска за последний год продвинулись на 4700 км², однако не смогли прорвать украинскую оборону в Донецке и были вынуждены отступить в Запорожье. Нехватка людей, техники и эффективных логистических ресурсов ограничивает потенциал наступления.

Видео дня

Между тем Украина сталкивается с уменьшением количества военных из-за дезертирства и непопулярной мобилизации. По данным Министерства обороны, около двух миллионов украинцев уклоняются от воинского учета, а более 310 000 уголовных дел за самовольные прогулы остаются нерассмотренными.

Эксперты указывают, что Россия способна покрывать текущие потери, но не увеличивать масштабы вторжения. Украина же должна выживать на поле боя, надеясь на истощение России и давление Запада, чтобы заставить Путина серьезно относиться к переговорам.

Бывший президент Петр Порошенко и оппозиционные политики предупреждают, что любые территориальные уступки Киева могут спровоцировать политическую нестабильность и раскол среди населения, которое воспримет это как капитуляцию.

На фоне этих событий принцип Микобера проявляется в ожидании Путина "чего-то особенного" – результата, который мог бы изменить ход войны, хотя победа на поле боя пока невозможна.

"Путин может оказаться в затруднительном положении – его войну невозможно выиграть на поле боя в том смысле, что у него нет сил покорить Украину, – но он ждет чего-то особенного. Между тем Украина должна пытаться продолжать: она также не может победить на поле боя и вернуть все потерянные земли, но она должна выжить, надеясь, что Россия в конце концов устанет заставлять Путина серьезно относиться к переговорам", – подытожил автор.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война находится на "начале конца", но предостерег США от доверия к переговорной тактике Кремля.

Зеленский прямо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом разглядеть "игры" российского правителя Владимира Путина.

"Я вижу это, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот так оно и есть... Путин считает, что выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет - он плохой актер", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: