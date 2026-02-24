Армада Трампа и неуступчивость Ирана гонят цены на нефть к новым рекордам

Аналитики прогнозируют резкое падение цен на нефть при наличии признаков деэскалации.

Цены на нефть утром 24 февраля выросли, приблизившись к семимесячному максимуму. Трейдеры оценивали геополитические риски накануне очередного раунда переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана, сообщает Reuters

По данным портала investing, по состоянию на 9:41 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 30 центов - до 71,41 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется по 66,61 доллара, прибавив 30 центов.

"На этом этапе геополитика играет главную роль в формировании цен на нефть... Риск возможной военной эскалации на Ближнем Востоке растет, и поэтому трейдеры, кажется, страхуются от худших сценариев", - объясняет рост стоимости "черного золота" старший аналитик рынка компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Между тем, министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди анонсировал очередной раунд переговоров между США и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Reuters отмечает, что Вашингтон хочет, чтобы Тегеран отказался от своей ядерной программы, но иранские власти категорически отказываются и отрицают, что пытаются разработать атомное оружие.

Вместе с тем, еще до старта очередного раунда переговоров Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента сообщило, что американское ведомство эвакуирует некритический персонал и их семьи из посольства США в Бейруте из-за риска военного конфликта. Со своей стороны, президент США Дональд Трамп заявил 23 февраля, что для Ирана это будет "очень плохой день", если он не заключит соглашение.

Аналитик банка IG Тони Сикамор дает понять, что сохранение напряженности на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть (марки WTI) до 70-72 долларов за баррель.

"И наоборот, признаки деэскалации, вероятно, приведут к снижению до 61 доллара за баррель", - подчеркнул эксперт.

Ситуация вокруг Ирана - последние новости

В последние недели США перебрасывают значительные силы на Ближний Восток. В СМИ активно обсуждают возможное начало войны с Ираном.

Впрочем, председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для США. Речь идет, в частности, о возможном втягивании страны в затяжной конфликт.

Во избежание удара Иран готов пойти на уступки в отношении собственной ядерной программы. Тегеран предложил американским компаниям возможность участвовать в качестве подрядчиков в крупных нефтегазовых проектах страны.

