В пасленовых содержатся токсины, которые не разрушаются полностью во время термической обработки.

В конце зимы в Украине цены на картофель (представитель семейства пасленовых) возрастают, и у многих людей дома этот овощ начинает портиться и терять внешний вид – прорастает, сморщивается, и не все знают, пригоден ли он для потребления после таких изменений.

УНИАН решил выяснить, можно ли есть проросший картофель и в каком случае его лучше отправить в мусорное ведро. В пасленовых есть природные токсины – гликоалкалоиды чаконин и соланин – и, если их накапливается очень много, картошка непригодна к потреблению, говорится в статье Daily Galaxy.

Проросший картофель можно есть или нет

В молодом овоще минимальное количество токсинов. Но когда картошка стареет, прорастает или зеленеет под воздействием прямых солнечных лучей, уровень гликоалкалоидов может серьезно повышаться. Этих вредных веществ становится намного больше, и они могут провоцировать у людей болезненные состояния.

Особенно высокая концентрация токсинов возле ростков, глазков и зеленых пятен – вот почему нельзя есть проросший картофель в некоторых случаях.

Примечательно, что после приготовления – запекания, варки, жарки – в картошке не становится меньше гликоалкалоидов. Термическая обработка не разрушает токсины полностью.

Нужно ли выбросить проросший картофель – вред овоща

На сайте Poison Control описаны несколько случаев отравления, симптомы которых соответствуют признакам интоксикации соланином – тошнота, диарея, боль в животе, рвота, головокружение.

В частности, на ресурсе говорится, что мужчина после употребления проросшего картофеля попал в больницу на три дня. У него болел живот, была рвота и кружилась голова.

В домашних условиях нельзя выяснить точно, опасное количество токсинов в овоще или нет. Ряд рекомендаций насчет того, можно есть проросший картофель или нет, дал Университет штата Айова (США). В вузе посоветовали выбросить такие овощи:

Те, которые сморщились, стали мягкими.

Позеленевшие под кожурой.

Проросшие на более чем 2,5 сантиметра.

После удаления кожуры и ростков концентрация гликоалкалоидов снижается, если овощ сам по себе твердый, а внутри нет зеленых вкраплений. Поэтому, если картофель не имеет длинных ростков, не сморщился и не позеленел, его можно использовать в пищу.

