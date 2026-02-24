Адвокаты Тарасова не стали комментировать дело о захвате земель владельцем I&U Group

По словам одного из адвокатов, у него нет такого подзащитного.

Адвокат основателя агрохолдинга I&U Group Сергея Тарасова не стал комментировать свои заявления о нарушении со стороны обвинения. Об этом пишет издание The Public.

По словам Вадима Власенко, у него нет такого подзащитного и он не может отвечать за слова обвиняемого в незаконном отводе земли миллионера, которые сам перед этим опубликовал в своей колонке.

Журналисты издания обратились за комментарием к управляющему партнеру адвокатского бюро после публикации им колонки с обвинениями правоохранителей и судей. Однако, после просьбы объяснить, о каких нарушениях идет речь и как именно происходит так называемая попытка захвата имущества олигарха, адвокат сначала сказал, что вообще нет такого подзащитного. После этого он посоветовал обратиться к стороне защиты Тарасова, а позже вообще перестал выходить на связь.

Видео дня

"Смотрите, хотел бы уточнить. Здесь было бы верно. У меня Тарасова подзащитного нет. Я могу позвонить коллегам, которые ведут именно его дело. Потому что колонка формировалась больше из его предоставленных объяснений о рейдерстве, ну и вообще ситуации. Возможно, вам именно сторона защиты Тарасова предоставит больше информации. Я сейчас пообщаюсь и дам вообще связь, это минут пять", - подчеркнул Вадим Власенко в последнем телефонном разговоре с журналистом издания.

Когда ему напомнили, что колонка в одном из изданий была написана от его имени, юрист сказал, что "это нормально", но сейчас он может комментировать только те вопросы, которые не касаются Тарасова. После этого, по словам журналистов, он перестал выходить на связь.

Что этому предшествовало

В прошлом году правоохранители направили в суд дело, в котором фигурантом является владелец агрохолдинга I&U Group Сергей Тарасов. Следствие установило, что бизнесмен присвоил землю в интересах своего агрохолдинга I&U Group. Отмечается, что от аферы пострадали и военные.

Также полиция сообщила о подозрении еще восьми фигурантам, среди которых должностные лица предприятий, подконтрольных Сергею Тарасову, один из руководителей госгеокадастра в Кировоградской области, частные нотариусы и их посредники. Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и отмывании имущества, полученного преступным путем.

Вас также могут заинтересовать новости: