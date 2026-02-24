Годовщина полномасштабного вторжения: Зеленский впервые показал свой кабинет в бункере

Также президент высказался о мирных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И вот это на самом деле очень много говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами – миллионы наших людей. За этими словами – большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", – сказал Зеленский.

Он также показал свой кабинет, расположенный в бункере на улице Банковая, где провел первые переговоры с мировыми лидерами в начале полномасштабного вторжения.

"Я здесь разговаривал с президентом Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси. И не потому, что мы все такие бесстрашные или такие стальные. Мы все – живые люди, и в тот день всем нам, всем украинцам, было и страшно, и больно, и у многих был шок, и многие не знали, что сказать, но на каком-то… на каком-то невидимом уровне все мы знали, что другой Украины у нас нет. Это наш дом, и все мы понимали, что нужно делать", – добавил Зеленский.

Президент также напомнил о военных преступлениях России:

"Впереди был путь. И даже в этом протяженном туннеле не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце. Буча. Ирпень. Бородянка. Братские могилы. Гостомель. "Мрия". Харьков. Николаев. ОГА. Каховская дамба. Запорожская АЭС. Кременчуг и Кривой Рог. Тернополь и Львов. Оленевка. Часов Яр. Киев. "Охматдет". Краматорск. Вокзал. Игрушка. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вольнянск. Родильный дом. Младенец. Два дня...".

Далее Зеленский напомнил об успешных украинских операциях Сил обороны Украины: "Это следующий важный этап нашей борьбы, когда Украина не только выстояла и не только держит оборону, а когда Украина дает сдачи. Когда историю творили целые города. Города-герои. Города героев. Которые шли вперед. Были первые наступления, первые успехи и то, что невозможно забыть: первые глаза – глаза украинцев, которые дождались своих. Балаклия, Изюм, Купянск, Херсон. И все видели, как гнали оккупантов из Киевской области, гнали из Сумской области, Черниговской области. И все узнали об украинском телепорте для врагов на тот свет – Чернобаевке. Видели, как российские ультиматумы становились жестами доброй воли. Как Змеиный снова стал нашим".

Президент также почтил память погибших в результате российского вторжения героев. Он вспомнил фразу о том, что время лечит, но отметил, что не знает, сколько времени нужно, чтобы залечить все раны украинцев.

"Да Винчи. Гренка. Джус. Жека. Тихий. Норд. Петриченко. Мациевский. Матрос Виталий Скакун. Летчик Александр Оксанченко. Дарья Лопатина, Дельта. Лана Черногорская, Сати. Юлия Березюк. Маргарита Половинко. Тысячи, тысячи героев, которые отдали жизнь, чтобы жила Украина. Наши воины-защитники. Наши ангелы-хранители", – сказал Зеленский.

Также президент упомянул в своей речи и о мирных переговорах с Россией. Он отметил, что все хотят, чтобы война закончилась. В то же время президент заявил, что "никто не позволит, чтобы закончилась Украина".

"Мы хотим мира. Сильного, достойного, долгого. И перед каждым раундом переговоров я даю нашей команде очень четкие директивы. Это всегда идет закрытыми указами, но точно не раскрою государственную тайну, если скажу главный мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла. Нельзя, нельзя это отдать, забыть, предать. Именно поэтому столько раундов переговоров и битва за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было сильным. История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, оно должно быть принято – принято украинцами", – заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью CNN в очередной раз заявил, что, несмотря на истощение, Украина не пойдет на максималистские требования российского диктатора Путина по территориям. Он также заявил, что на этих территориях до сих пор проживает около 200 тысяч украинцев, которых нельзя бросить.

Между тем Financial Times пишет, что Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой официально назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Он также заявил, что надеется на максимально быстрый процесс и не исключил, что это будет 2027 год.

