В Киев идет похолодание: названа дата, когда вернутся морозы (график)

В первой половине недели будут осадки, а затем похолодает.

В течение 24-28 февраля в Киевской области и в городе Киеве ожидается переменная погода, характерная для этого времени года. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 24-25 февраля будет облачно. Погода в эти дни будет определяться полем пониженного давления и теплым воздухом из Атлантики. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а температура по области ночью и днем составит от 2° мороза до 3° тепла.

"26-28 февраля к нам будет поступать более прохладный воздух с северных направлений, давление будет расти, появятся прояснения", - говорят синоптики.

Так, 26 февраля будет без существенных осадков, а 27-28 февраля их не ожидается вовсе. В то же время температура в Киевской области снизится ночью до -2°...-8°, днем до небольшого минуса. В столице температура ночью и днем будет от 2° мороза до 2° тепла, однако 26-28 февраля ночью похолодает до -4°...-6°.

Во вторник в Киевской области будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах будет скользко из-за гололеда. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

