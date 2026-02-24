Интересно будет знать, как называется "смертельный цветок".

На первый взгляд растения могут показаться безобидными, но в некоторых из них могут содержаться одни из самых смертоносных ядов. От том, какие растения опасны для жизни, - читайте в материале.

Как называется смертельный цветок - интересный факт

Болиголов считают одним из самых ядовитых растений в мире. Как пишет Britannica, этот крупный цветок напоминает дикую морковь. Но болиголов содержит цикутоксин, который быстро вызывает потенциально смертельные признаки у любого, кому не посчастливится его съесть. Среди них - от судорог до боли в животе, тошноты и смерти. При этом, те кто выжил, часто получают амнезию или длительный тремор.

Какое растение считается самым опасным в мире

Если описывать ядовитые растения, список будет содержать множество видов. Важно назвать белладонну, произрастающую в лесистых или пустынных районах центральной и южной Евразии. У нее тускло-зеленые листья и блестящие черные ягоды размером с вишню. В ее стеблях, листьях, ягодах и корнях есть атропин, вызывающий паралич непроизвольных мышц тела, включая сердце. Даже физический контакт с листьями может вызвать раздражение кожи.

Белый змеевик - североамериканское травянистое растение с плоскими соцветиями мелких белых цветков, содержащее токсичный спирт, известный как трематол. Важно, что мясо и молоко отравленного им скота могут передавать токсин человеку. Симптомы "отравления молоком" такие: потеря аппетита, тошнота и боль в животе, также может покраснеть язык. Печальный результат - смерть.

Клещевина, которая родом из Африки, также попадает в категорию "Смертельно ядовитые растения". Ее семечки являются источником касторового масла, но при этом содержат рицин и смертельно опасны в небольших количествах. Для смерти взрослого человека достаточно всего восьми. Это вещество вызывает сильную рвоту, пронос, судороги и даже смерть.

Чёточник молитвенный содержит абрин - чрезвычайно опасный белок. Хотя его семена не ядовиты, если целы, но поцарапанные, сломанные или разжеванные они несут в себе смертельную угрозу. Важно, что абрин может вызвать отказ органов в течение четырех дней.

На титул "Самое ядовитое растение" также претендует известный своими поразительными цветами олеандр. В его составе есть смертельно опасные гликозиды - олеандрин и нериин. При употреблении в пищу он вызывает рвоту, пронос, судороги, которые могут закончиться комой и даже смертью. Важно, что контакт с листьями и соком может вызвать кожные раздражения у некоторых людей.

Какое растение вызывает остановку сердца

Интересно, что табак - самое распространенное в мире непищевое растение, выращиваемое в коммерческих целях. Во всех его частях, в особенности листьях, есть токсичные вещества, смертельно опасные, если их съесть. Несмотря на то, что никотин из табака считается сердечным ядом, он широко потребляется во всем мире, вызывая привыкание. Его употребление приводит к более чем 7 миллионам смертей в год, что делает его самым смертоносным растением в мире.

