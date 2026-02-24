В Украине подорожала валюта: какой курс доллара предлагают банки и обменники

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,05 грн, а евро – 50,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 24 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 43,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 14 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,20 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи - 51,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабла: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51 гривне за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что дефицит валюты в Украине в целом снижается: сезонно рынок переходит на более комфортные для НБУ уровни, а впереди преимущественно благоприятные для гривны март и апрель. Ситуация с блокировкой кредита ЕС пока не оказывает давления на рынок. По его словам, на неделе начинается активный налоговый период, который повысит предложение валюты от экспортеров.

