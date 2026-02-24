В Одесской области поймали крупного грызуна из Южной Америки (видео)

Когда вокруг снег и лед, животному негде спрятаться, потому что оно не может нырнуть в воду, которая для него привычное место обитания.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали нутрию - родиной этого животного является Южная Америка.

Об этом сообщили в заповеднике. Для Украины нутрия - инвазивный вид млекопитающих, это абориген Южной Америки. В нашей стране ее часто содержат в хозяйствах, а в дикую природу животные попадают из-за побегов или умышленного выпуска.

"Нутрия на Днестре! Грызун из Южной Америки, который освоил наши берега. Побег из хозяйств или умышленный выпуск - и вот он среди дикой природы!", - отмечают в нацпарке.

Исследователи показали видео, на котором можно увидеть нутрию - животное пытается убежать от людей, но не бежит, а медленно передвигается по снегу. По словам специалистов, сейчас, когда вокруг снег и лед, нутриям негде спрятаться - зверь не может нырнуть в воду, которая для него - привычное место обитания.

Как отмечают исследователи, зафиксированная особь - самец, которому примерно 10-11 месяцев. Видимых повреждений, обморожений на его теле не видно. Отмечается, что животное отловят для более детального изучения (измерения и т.д.).

В Одесской области ученые исследуют влияние нутрий на аборигенную фауну водолюбивых млекопитающих и природные экосистемы низовья Днестра. Предполагается, что в пределах Нижнеднестровского нацпарка может обитать не менее 100 особей, что свидетельствует о формировании устойчивой группировки инвазивного вида на Днестре.

"Жители" одесских заповедников

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксирована утка свищ, которая из воды может взлетать почти вертикально, как вертолет. Эта яркая птица сейчас зимует в нацпарке и ищет себе пищу, несмотря на шумы войны. Сейчас численность таких уток в парке достигает нескольких тысяч. Питаются они водорослями, мелкими гидробионтами на открытых от льда частях Тузловских лиманов.

Вас также могут заинтересовать новости: