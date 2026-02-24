Укргидрометцентр объявил предупреждение: в опасности четыре области (карта)

В Украине на сегодня, 24 февраля, объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"24 февраля на северо-востоке страны на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.
I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская.
Погода 24 февраля
Во вторник в Украине будет облачно. Ожидается умеренный мокрый снег и дождь. В северных областях осадки будут небольшими. В Карпатах и на северо-востоке страны местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет гололедица.
Ветер сегодня будет со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Днем на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до +3°...+8°.
В Киевской области сегодня также облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью около 0°, а днем 1-3° тепла.