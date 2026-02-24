В период действия военного положения многие мужчины не могут покинуть страну.

В условиях войны границы для большинства военнообязанных мужчин в Украине закрыты, и практически все в возрасте от 25 до 60 лет не имеют права на законных основаниях уехать из страны. Искусственный интеллект дал прогноз, когда будут выпускать мужчин за границу из Украины и стоит ли ожидать такого решения в ближайшее время.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Когда мужчин будут выпускать из Украины - прогноз

ChatGPT на базе модели GPT-5 сделал анализ политической обстановки в стране, учел возможные сценарии развития театра военных действий в будущем и ответил, будут ли выпускать мужчин после войны из Украины в принципе и когда это произойдет. По его данным, чтобы мужчины могли полностью свободно выезжать из страны, должны быть выполнены некоторые условия:

Завершение активной фазы войны - прекращение боевых действий, стабилизация фронта и отсутствие угрозы.

Полная отмена военного положения - выезд из страны для военнообязанных мужчин невозможен раньше, чем это произойдет.

Начало переходного периода - время, когда силовые и мобилизационные структуры адаптируются к новым условиям.

Искусственный интеллект считает, что сценарий, при котором граждане страны, сейчас ограниченные в праве выезда, получат такое разрешение, возможен, но о том, когда в Украине начнут выпускать мужчин, прогноз у виртуального помощника неоднозначный.

В 2026-м году такой резкой смены политического курса ожидать не стоит - ИИ пишет, что продление военного положения до мая 2026 года и активные боевые действия не указывают на возможность снятия ограничений для мужчин. Более реальный срок - конец 2027 года при оптимистичном сценарии. Однако если война будет продолжаться и дальше, то мужчины смогут уехать из страны не раньше 2028 года. Именно к этой дате ChatGPT прогнозирует заморозку конфликта или подписание мирного договора. Также стоит учитывать и переходный период, который, по мнению ИИ, может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Тот же самый вопрос мы задали и искусственному интеллекту Claude, и он, наряду со своим "коллегой", ответил, будут ли выпускать мужчин из Украины в ближайшем будущем. Он согласился с ChatGPT в том, что ограничение на выезд напрямую связано с военным положением, которое будет снято при двух условиях - заключении мира или перемирия и наличия гарантий безопасности от международных партнеров.

Исходя из этого, искусственный интеллект рассчитал, когда мужчин начнут выпускать из Украины, и "увидел" три сценария.

Оптимистичный (вероятность - 20-30%)

Запрет на выезд будет снят летом или осенью 2026 года, если весной будет подписано мирное соглашение, США и НАТО предоставят гарантии безопасности, а правительство Украины отменит военное положение. Кроме того, Claude считает, что ограничения будут снимать постепенно - сначала для определенных категорий мужчин, потом по возрасту, начиная с младшего, и в последнюю очередь - для всех остальных.

Реалистичный (вероятность -40-50%)

Мужчины смогут выехать из страны в конце 2026 - начале 2027 года, если Россия и Украина заключат мир или перемирие осенью 2026 года, или же конфликт будет заморожен. При этом Украина получит гарантии безопасности лишь частично, введет особый режим в приграничных регионах, а правительство снимет военное положение лишь формально. Запрет будет ослаблен, но не отменен полностью, его могут разрешить для молодых людей в возрасте 23-25 лет, представителей определенных профессий с условием возврата по требованию. Общий запрет для большинства мужчин 25-60 лет будет продолжать действовать до нормализации ситуации в стране.

Пессимистичный (вероятность - 30-40%)

Граждане Украины мужского пола смогут уехать за границу лишь в 2027-2028 году или позже. По мнению искусственного интеллекта, такой сценарий возможен, если переговоры сорвутся, война будет продолжаться в активной фазе, а военное положение - продлеваться каждые 90 дней. При таких условиях запрет на выезд сохранится на неопределенный срок, и мужчины в возрасте от 25 до 60 лет не смогут уехать из страны годами.

