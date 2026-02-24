Можно ли есть проросший лук: эксперты объяснили, когда лучше не рисковать

Проращивание – это естественный процесс, который не производит вредных соединений.

Если лук хранится слишком долго, он может прорасти, и многие люди задаются вопросом – можно ли его после этого употреблять в пищу. Портал marthastewart.com узнал у экспертов по безопасности пищевых продуктов, что на самом деле означает прорастание, влияет ли оно на безопасность или питательную ценность, как определить, когда лук ещё пригоден к употреблению, или лучше его выбросить.

Безопасно ли есть проросший лук?

Если вы купили слишком много лука несколько недель назад и заметили, что появились ростки, это нормально; его все еще можно есть, если он не испортился, согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Однако лучше использовать проросший лук как можно скорее, прежде чем его вкус изменится еще больше.

Проращивание – это естественный процесс для лука, который не производит вредных соединений. В отличие от картофеля, проросший лук не становится токсичным и не увеличивает риск пищевых отравлений, объясняет специалист по безопасности пищевых продуктов Шеннон Стовер. Тем не менее, как и все продукты, проросший лук следует промыть под прохладной проточной водой перед приготовлением, чтобы уничтожить любые патогены, которые могут вызвать заболевание, советует Кимберли Бейкер, директор группы по системам и безопасности пищевых продуктов в Университете Клемсона.

Видео дня

По мере роста росток использует питательные вещества из луковицы, что со временем может сделать мякоть лука мягче и немного горче, влияя на вкус ваших блюд, отмечает Бейкер.

Можно ли есть зеленый росток лука

Зеленый росток безопасен для употребления, но его вкус часто более сильный, острый и иногда даже более горький по сравнению с луковицей, говорит Бейкер. Имейте в виду, что текстура ростков более плотная и волокнистая, чем у остальной части луковицы.

Когда следует выбросить пророщенный лук

Пока луковица остается твердой и без гнили или плесени, выбрасывать ее не нужно. Однако, если вы заметили темные или пушистые пятна, слизистую или слишком мягкую текстуру, влажные или протекающие слои, сильный неприятный запах, изменение цвета мякоти, видимое разложение или признаки вредителей на вашей кухне, выбросьте ее.

"Эти изменения сигнализируют о порче и потенциальном росте микроорганизмов, что делает лук небезопасным для употребления в пищу", – предупреждает Бейкер.

Ранее УНИАН рассказывал, где лучше хранить картофель, чтобы он долго не портился.

Вас также могут заинтересовать новости: