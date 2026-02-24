Военное положение в Украине нужно было объявлять еще в 2014 году, - офицер батальона 'Свобода'.

По мнению Ильенко, когда россияне захватили АРК, украинцы фактически жили в режиме военного положения.

Военное положение в Украине нужно было объявлять еще в 2014 году, когда РФ оккупировала полуостров Крым. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал офицер штаба батальона "Свобода" Андрей Ильенко.

"Считаю, что военное положение нужно было объявить еще в 2014 году, когда Россия начала войну – захватила Крым, начала войну на Донбассе. В принципе, мы уже жили с 2014 года в режиме фактического военного положения и нам нужно было его ввести юридически", – сказал военный.

По его мнению, если этого не сделали в 2014 году, то нужно было это делать в 2020, 2021 или в начале 2022 года.

"Безусловно, нужно было. Многое нужно было, и мы все это прекрасно понимаем, но я думаю, что такой, скажем, действительно предметный разговор на эту тему со всеми деталями должен состояться, когда остановятся активные боевые действия, и у нас будет очередной этап политических процессов, выборов", - сказал он.

Когда прекратятся боевые действия, добавил Ильенко, будет время для политических претензий.

Четыре года назад началось полномасштабное вторжение России

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, отметив большую смелость, тяжелую работу и выдержку народа. Он также показал свой кабинет, расположенный в бункере на улице Банковая - именно здесь он провел первые разговоры с мировыми лидерами в начале полномасштабного вторжения.

По словам Зеленского, в этом помещении он разговаривал с президентом США Джо Байденом и услышал предложение срочно покинуть Украину.

