'Всё дело в одном человеке': Зеленский обратился к Трампу с просьбой

Зеленский отметил, что "в гарантиях безопасности есть хорошие вещи", но ему нужен конкретный ответ, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой, заявив CNN, что хочет, чтобы президент США "оставался на нашей стороне". Об єтом он сказал в интервью CNN.

"Они должны оставаться с… демократической страной, которая борется против одного человека. Потому что этот человек – война. Путин – война. Всё дело в нём самом. Всё дело в одном человеке. И вся его страна, вся его страна, находится в тюрьме", – сказал Зеленский CNN.

На вопрос, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский ответил: "Нет".

"Если они действительно хотят остановить Путина, Америка достаточно сильна", – сказал президент.

Зеленский также заявил CNN, что гарантии безопасности, особенно вопрос о том, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем, остаются камнем преткновения.

Он сказал, что ему постоянно говорят, что Россия просто не начнет новую войну. "Это не ответ для меня. Извините", – сказал он:

"В этих гарантиях безопасности есть хорошие вещи, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что наши партнеры будут готовы сделать, если Путин снова придет. Это то, что хотят услышать украинцы".

По словам Зеленского, существуют также разногласия по поводу последовательности шагов к миру. Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности, – все это одновременно, в идеале на большой церемонии, посвященной окончанию войны.

Но Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США. Он сказал, что это даст украинскому народу уверенность в том, что они могут полагаться на своих союзников в будущем, – потому что в прошлом их слишком часто подводили.

Зеленский и Трамп

Ранее Зеленский в интервью BBC сказал, что Дональд Трамп больше контактирует с ним, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, по словам Зеленского, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на самом деле чаще встречается с украинской стороной, чем с россиянами.

