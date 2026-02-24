В Днепре объявили желтую опасность: что будет с погодой (график)

Погода в городе усложнится во второй половине дня 24 февраля.

В Днепре на сегодня, 24 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погода ухудшится во второй половине дня.

"24 февраля во второй половине дня в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман. Видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Из-за этого синоптики ввели I уровень опасности, желтый.

24 февраля в Днепропетровской области будет облачно. Ожидается мокрый снег, а во второй половине дня туман. На дорогах местами гололедица. Ветер будет 5-10 м/с. Температура по области днем -1°...+4°, а в Днепре термометры покажут +1°...+3°.

В начале недели антициклон будет отступать на восток, усиливаться впадина с северо-запада, облачность увеличится. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются небольшие смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

С вечера 24 февраля ожидается туман. С 26 февраля и до конца недели существенных осадков в Днепропетровской области не предвидится.

Температура будет однообразной, морозы ослабнут: ночью прогнозируется -4°...+1°, а днем до +5°.

