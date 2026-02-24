В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в начале весны

24-25 февраля в большинстве областей будет неустойчивая погода.

Февраль в Украине завершится солнечно, а первые 2-3 дня марта будут похожими. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, какая погода будет в конце февраля и в начале весны.

Она отметила, что в Украину все чаще будет поступать более теплый и влажный воздух. "Особенно это будет ощущаться 24-25 февраля. Будет неустойчивая погода в большинстве областей. С осадками в виде мокрого снега и дождя, от небольших до умеренных по интенсивности", - отметила Птуха.

Температурные показатели в эти дни как днем, так и ночью будут составлять от -4° до +3°. В Закарпатье и на юге страны днем будет даже +2°...+8°.

"Преобладала будет облачная погода. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет сохраняться гололедица", - подчеркнула эксперт.

Погода в Украине - какой будет вторая половина недели

В то же время, начиная с 26 февраля, в юго-восточной части страны еще будет дождь и мокрый снег, но на большей части территории Украины уже будет преобладать погода без существенных осадков. Ожидается и понижение температуры.

"Уже 26-го числа ночью в большинстве регионов - от -2° до -8°. В Карпатах до -12° может быть. Но в дневные часы у нас от -4° до +1°", - отметила Птуха.

На юге и востоке страны будет теплее: ночью и днем там будет около 0 градусов, а в Крыму - даже до +6° местами.

Какими будут последние дни зимы в Украине

27-28 февраля ожидается погода без осадков. Ночью могут быть морозы преимущественно до -1°...-8°, а в дневное время будут приятные прояснения с температурой от -3° до +3°.

"Крайний запад страны, а 28-го числа - и в южной части, уже стабильно +2°...+8°, а Закарпатье - вообще до +12°. То есть февраль заканчивается солнечно, но еще с ночными морозами", - сказала Птуха.

Погода в марте - прогноз на первые дни весны

В первые три дня марта сохранится влияние антициклона. Постепенно будет происходить ослабление морозов.

"Начало, первые 2-3 дня марта, будут похожими на последние дни февраля, под влиянием поля повышенного давления, преимущественно с прояснениями, но еще с ночными морозами", - отметила синоптик.

В Украину идет метеорологическая весна

Ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что на этой неделе по всей Украине ожидается постепенное и стабильное повышение температуры.

По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Здесь уже начнется метеорологическая весна, а в дневные часы воздух иногда будет прогреваться выше 10 градусов тепла.

