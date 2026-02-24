24 февраля по Земле ударит магнитная буря уровня G2

На нашу планету обрушился поток сильного солнечного ветра.

24 февраля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По данным ученых, сейчас наша планета находится под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра из большой корональной дыры. Он повысил скорость солнечного ветра примерно до 700 км/с и вызвал в последние дни магнитные бури уровня G1.

По прогнозу, сегодня также ожидается слабая магнитная буря, но не исключены и периоды ее усиления до уровня G2 - умеренная магнитная буря.

Ожидается, что скорость солнечного ветра начнет снижаться в течение 25 и 26 февраля.

Магнитные бури G2 - что важно знать

Магнитные бури уровня G2 относятся к умеренным по силе геомагнитным возмущениям. Они возникают после вспышек на Солнце и выбросов корональной массы, когда поток заряженных частиц достигает магнитосферы Земли. В такие периоды возможны колебания радиосвязи, незначительные сбои в работе спутников и усиление полярных сияний.

Считается, что метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость и перепады давления. Специалисты советуют в дни бурь соблюдать спокойный режим, больше отдыхать, пить воду и избегать чрезмерных нагрузок. Обычно бури G2 длятся недолго и не несут серьезной угрозы.

