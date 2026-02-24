'Молчал' 700 тысяч лет: отдаленный вулкан внезапно начал просыпаться

Спутники зафиксировали поднятие земной поверхности на 9 сантиметров: ученые предупреждают о росте давления под вершиной.

На юго-востоке Ирана зафиксировали активизацию вулкана Тафтан, который не извергался в истории человечества. По данным нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, за 10 месяцев его поверхность поднялась примерно на 9 сантиметров – показатель, свидетельствующий о росте внутреннего давления.

Что зафиксировали ученые

Исследователи использовали метод InSAR – радиолокационный анализ движения земной поверхности из космоса. Наблюдения осуществляли с помощью спутников Sentinel-1, которые способны работать днем и ночью и "видеть" сквозь облака.

Подъем был сосредоточен вблизи вершины вулкана и длился чуть более десяти месяцев. Важно, что процесс не сопровождался дальнейшим проседанием – это может означать, что давление внутри системы пока не уменьшилось.

Команда смоделировала источник деформации на глубине 490–630 метров под поверхностью. Речь идет, вероятно, о накоплении газов в гидротермальной системе – зоне, где циркулируют горячая вода и вулканические газы. Глубже, на более чем 3,2 км, расположен магматический резервуар, однако нынешние изменения, скорее всего, связаны именно с газами, а не с подъемом свежей магмы.

Старший автор исследования Пабло Дж. Гонсалес из Испанского национального исследовательского совета подчеркнул, что речь идет не о прогнозе извержения, а о необходимости внимательного мониторинга.

"Оно должно как-то высвободиться в будущем, либо насильственным, либо более тихим образом. Это исследование не имеет целью вызвать панику среди людей. Это сигнал тревоги для властей региона в Иране, чтобы они выделили определенные ресурсы для изучения этого вопроса", – пояснил Гонсалес.

Какие риски возможны

Тафтан – это стратовулкан высотой 3940 метров с активными фумаролами, которые выбрасывают газы. Несмотря на длительный период покоя, система остается "живой".

Наиболее вероятной краткосрочной угрозой ученые называют фреатические (паровые) взрывы – внезапные выбросы пара, которые могут возникать без подъема лавы. Такие события способны вызвать локальные поражения газами и пеплом.

Примерно в 50 километрах от вулкана расположен город Хаш, который потенциально может испытывать влияние выбросов газа при благоприятных ветрах.

Почему важен спутниковый контроль

Вулкан удален и не оборудован наземными станциями наблюдения, поэтому спутниковый мониторинг остается главным инструментом контроля. Радиолокационные данные позволяют фиксировать даже незначительные изменения рельефа – в пределах нескольких сантиметров.

Ученые призывают установить сеть сейсмометров и GPS-станций, а также наладить постоянный контроль за выбросами диоксида серы, углекислого газа и водяного пара.

Пока признаков неизбежного извержения нет. Однако, как подчеркивают исследователи, даже незначительное поднятие поверхности – это сигнал, что система активизируется и требует постоянного внимания.

