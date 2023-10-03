Отказывая Киеву в поставках оружия, Израиль хорошо зарабатывает на его экспорте в другие страны.

Израиль увеличил экспорт вооружений, на которые значительно вырос спрос после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом свидетельствуют данные израильского Министерства обороны, предоставленные в ответ на журналистский запрос, пишет Bloomberg.

Так, Израиль одобрил запрос 61 страны по закупке разнообразного вооружения и боеприпасов израильского производства, тогда как в 2020 году это показатель составил 42 страны. В частности предоставлено 56 разрешений на экспорт беспилотных летательных аппаратов против 40 два года назад. Кроме того, было предоставлено 83 отдельных разрешения на покупку интеллектуальных и киберсистем по сравнению с 67 в 2020 году.

Израильское правительство не разглашает, какие именно страны получили разрешение на покупку оборонной продукции. Но известно, что среди покупателей есть Германия. На прошлой неделе было заключено крупнейшее в истории Иерусалима военное экспортное соглашение по поставке Берлину системы противовоздушной обороны Arrow 3 стоимостью 4 миллиарда долларов.

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Как отмечает Bloomberg, заметный рост спроса на израильское оружие вызван российским вторжением в Украину. Но Израиль - не единственная страна в регионе, военные продажи которой в последнее время выросли. Экспорт беспилотных летательных аппаратов Турции также неуклонно рос, что дало ей большее политическое влияние на Ближнем Востоке и за его пределами.

Израиль отказал Украине в военных поставках

Как писал УНИАН, Израиль принципиально отказывается поставлять оружие Украине. По словам израильского премьера Нетаньяху, на это есть две причины. Во-первых, Израиль имеет тесную "военную границу" с Россией в Сирии, а во-вторых, Израиль боится, что его оружие станет российским трофеем и попадет в руки Ирана – его главного врага.

Впрочем, определенную ограниченную помощь Израиль таки оказывает Украине. Так, в мае стало известно о поставках в Украину радаров RADA ieMHR производства израильской компании RADA Electronic Industries. Они помогут в обнаружении и предупреждении атак российских ракет. Передача такого оборудования требует одобрения Минобороны Израиля.

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