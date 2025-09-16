Американский лидер хочет судиться с изданием The New York Times, которое обвиняет в клевете и дискредитации.

Президент США Дональд Трамп выдвинул иск против The New York Times, четырех репортеров агентства и издательства Penguin Random House на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Трамп утверждает, что ответчики оклеветали его и дискредитировали его. Ущерб, нанесенный его бизнесу и личной репутации, президент США оценивает в сумму с девятью нулями.

В частности речь идет о редакционной статье The New York Times, опубликованной перед президентскими выборами 2024 года. В материале говорилось о том, что Трамп не пригоден для должности лидера США.

Издательство Penguin в том же 2024 году издало книгу с красноречивым названием "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

Адвокаты Трампа заявляют, что такие публикации повредили деловой и личной репутации Трампа, тем самым нанеся значительный ущерб ценности его бренда и его будущим финансовым перспективам.

Reuters отмечает, что во время своего второго срока Трамп усилил давление на медиакомпании. Ранее в этом году он подал иск против Wall Street Journal и ее владельцев, включая Руперта Мердока, на сумму не менее 10 миллиардов долларов.

Дональд Трамп: богатая семья и публичные заявления

The New York Times еще в конце весны сообщало, что пока Трамп занимает пост президента США, состояние его семьи активно растет. Только за один месяц, пишет источник, связанные с именем Трампа компании получили не менее 2 миллиардов долларов дохода.

Между тем президент США, известный своими громкими заявлениями, в очередной раз высказался о вероятности прекращения войны России против Украины. Теперь Трамп отметил, что по его мнению "Зеленский и Путин настолько ненавидят друг друга", что ему "придется сидеть с ними в одной комнате".

