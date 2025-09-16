Если ввести законопроекты о санкциях против России, это поможет президенту США, считают журналисты.

Мир в Украине не близок, и американцы это понимают. Президент США Дональд Трамп сделал очередную серию заявлений, и теперь, возможно, Конгрессу придется начать оказывать давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот сел за стол переговоров, считает редакция The Wall Street Journal.

Трамп, в свою очередь, недавно заявил, что он "готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое. Кроме того, он ожидает от стран Североатлантического альянса отказа от покупки нефти у России.

"Трамп прав в том, что Европа не должна продолжать импортировать нефть и газ из России, и одним из отстающих является его друг [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан. Заслуживает уважения и намек Трампа, что война в Украине — это не только судьба одной страны, и НАТО должно делать всё необходимое для победы", - пишет СМИ.

Но также в материале говорится, что с Трампом никогда нельзя быть уверенным — то ли он выдвигает ультиматум, чтобы убедить Европу, то ли ищет оправдание для того, чтобы самому и дальше почти ничего не делать ради помощи Украине. Его привычка: выставить требование, назначить очередной двухнедельный срок, проигнорировать его и повторить снова.

"В этот момент невольно задаёшься вопросом: не морочит ли Трамп голову Конгрессу, чтобы тот не принял ничего, что вынудило бы его действовать?", - подчеркивают журналисты.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик выступили с заявлением, предлагая прикрепить их двухпартийный законопроект о вторичных санкциях к временному пакету финансирования правительства в этом месяце. Этот законопроект должен наказать страны, которые покупают российские нефть и газ.

Даже сам по себе этот законопроект прошёл бы с огромным двупартийным большинством в обеих палатах, считает редакция WSJ. То же касается и нового законопроекта Грэма о признании России спонсором терроризма, если она не вернет около 19 000 детей, похищенных у украинских родителей.

Законопроект о санкциях уже несколько месяцев находится в ожидании, якобы для того, чтобы дать Трампу время на его глобальную "личную дипломатию". Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканцев в Сенате Джон Тун уступают Трампу из-за партийной лояльности.

Но Конгресс — это равноправная ветвь власти со своими полномочиями и обязанностью защищать интересы страны и её национальную безопасность, отмечают журналисты. "Если они и дальше будут препятствовать голосованию по этим мерам в Палате представителей и Сенате, то станут соучастниками в той судьбе, которая выпадет Украине", - считают они.

Если же дать ход голосованиям, они помогут президенту, нравится ему это или нет. Путин увидит, куда в Америке "дует ветер". А Трампу придётся выбирать: либо усилить давление на Путина, либо ничего не делать и взять на себя часть ответственности за новые годы войны, смерти и разрушений.

Ранее УНИАН сообщал, почему Трамп требует от Европы ввести санкции против РФ. "Мы полностью понимаем, какие санкции у нас есть в распоряжении, и в какой-то момент президент может принять такое решение. Это будет его решение. Важно, чтобы Европа поступила так же. В Европе все еще есть страны, которые покупают российские продукты, в частности российскую нефть", - пояснил Рубио.

Кроме того, в ЕС уже ответили на призывы Трампа, заявив, что страны Европы уже постепенно отказываются от российской нефти и газа. "У нас есть очень четкая дорожная карта, как это сделать", - подчеркнула спикер Еврокомиссии Паула Пинью.

