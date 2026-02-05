'Мы не смогли бы защититься': Вэнс назвал причины, почему США хотят заполучить Гренландию

Система противоракетной обороны (ПРО) США была бы непригодной, если бы Гренландия находилась под контролем России или Китая.
Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Гренландия имеет критическое значение для национальной безопасности США.
"Не дай Бог, я не думаю, что это произойдет, но если бы какая-то страна запустила ракету по США, мы не смогли бы защититься", - сказал Вэнс.
Он отметил, что Дания недостаточно инвестирует в безопасность острова, и ответственность за его защиту на самом деле несут США, хотя и не имеют ни формального контроля, ни прямой выгоды от этого.
Как пояснил Венс, позиция Трампа проста - если США гарантируют защиту стратегически важной территории и глобальной системы ПРО, то Вашингтон должен иметь от этого какую-то выгоду, поскольку нынешнее положение вещей он считает несправедливым.
Гренландия и США
Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий.
1 февраля Трамп заявил, что сделка по Гренландии уже почти согласована. Он отметил, что это будет "очень выгодная сделка" с точки зрения нацбезопасности США. "Мы уже начали переговоры, и думаю, все почти согласовано. То есть они сами этого хотят. Думаю, это будет очень выгодная сделка для всех. Очень важное соглашение с точки зрения национальной безопасности. Думаю, мы достигнем согласия", - прокомментировал тогда Трамп.