'Мы не смогли бы защититься': Вэнс назвал причины, почему США хотят заполучить Гренландию

Он отметил, что США хотят иметь этот полуостров, чтобы обеспечить эффективность американской системы ПРО.

Система противоракетной обороны (ПРО) США была бы непригодной, если бы Гренландия находилась под контролем России или Китая.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Гренландия имеет критическое значение для национальной безопасности США.

"Не дай Бог, я не думаю, что это произойдет, но если бы какая-то страна запустила ракету по США, мы не смогли бы защититься", - сказал Вэнс.

Он отметил, что Дания недостаточно инвестирует в безопасность острова, и ответственность за его защиту на самом деле несут США, хотя и не имеют ни формального контроля, ни прямой выгоды от этого.

Как пояснил Венс, позиция Трампа проста - если США гарантируют защиту стратегически важной территории и глобальной системы ПРО, то Вашингтон должен иметь от этого какую-то выгоду, поскольку нынешнее положение вещей он считает несправедливым.

Гренландия и США

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий.

1 февраля Трамп заявил, что сделка по Гренландии уже почти согласована. Он отметил, что это будет "очень выгодная сделка" с точки зрения нацбезопасности США. "Мы уже начали переговоры, и думаю, все почти согласовано. То есть они сами этого хотят. Думаю, это будет очень выгодная сделка для всех. Очень важное соглашение с точки зрения национальной безопасности. Думаю, мы достигнем согласия", - прокомментировал тогда Трамп.

