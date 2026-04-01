Иран запросил перемирие, – Трамп

Президент США выдвинул условия для прекращения огня.

Иран подал запрос о прекращении огня в конфликте с Израилем и США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Новый президент Ирана, гораздо менее радикализированный и гораздо более разумный, чем его предшественники, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня!" – написал он.

Однако сам Трамп не планирует прекращать боевые действия, пока Иран не выполнит его условия.

"Мы рассмотрим этот вопрос, когда Ормузский пролив будет открыт, свободен и безопасен. А до тех пор мы будем стирать Иран до основания или, как говорится, отправим его обратно в каменный век", – добавил президент США.

Как писал УНИАН, ОАЭ готовы присоединиться к военной операции США по разблокированию Ормузского пролива, который перекрыл Иран. Другие страны Персидского залива также все больше склоняются к силовому сценарию и даже рассматривают смену режима в Тегеране.

Аналитики отмечают, что для открытия пролива понадобится не только контроль над водным путем, но и наземная операция на иранской территории, причем ОАЭ могут сыграть ключевую роль благодаря своей инфраструктуре и военным возможностям.

Вас также могут заинтересовать новости: