Таким образом китайские корабли вошли в "озеро НАТО".

Корабли НАТО сопровождали в Балтийском море два китайских военно-морских судна, которые направлялись в Санкт-Петербург (РФ) на нынешнее празднование Дня ВМС, пишет Newsweek.

Кадры с камеры на мосту зафиксировали момент, когда патрульный катер Дании провел китайский эсминец "Цзяоцзуо" и нефтеналивной корабль "Хунху" мимо датских островов, говорится в заметке корабельного обозревателя Маркуса Йонссона.

Другой корабельный наблюдатель Кур Педерсен опубликовал фото китайских военных кораблей, когда они находились под датским Большим Бельтовым мостом вглубь Балтийского моря, которое после присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, получило прозвище "озеро НАТО".

"Эсминец с управляемым ракетным оружием типа 052D "Цзяоцзуо" и корабль пополнения типа 903А "Хунху" находятся на вооружении Южно-морского флота Китая, базирующегося в Южнокитайском море. Корабли имеют классификацию НАТО Luyang III и Fuchi, соответственно. Морское командование ОВС НАТО и ВМС Дании не сразу ответили на отдельные письменные запросы с просьбой прокомментировать эту встречу в море", - добавили в издании.

Движение военных кораблей в мире - последние новости

Как писал УНИАН, корабли Тихоокеанского флота РФ вошли в Красное море для того, чтобы "провести учения". Отмечается, что начиная с 22 января 2024 года Тихоокеанский флот вышел в дальний поход, участвуя в боевых учениях.

"Сейчас экипажи кораблей Тихоокеанского флота продолжают выполнять задачи по назначению в рамках своего длительного похода. Несколько дней назад эти моряки участвовали в учениях по боевой подготовке вместе с постоянными военно-морскими силами в Средиземном море", - говорится в заявлении Тихоокеанского флота.

В свою очередь в американском аналитическом центре Atlantic Council's подчеркнули, что бегство флота РФ из Крыма буквально высмеивает опасения Запада по поводу эскалации.

"Когда Россия начала блокаду украинских портов накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, мало кто верил, что старый украинский флот сможет серьезно бросить вызов доминированию мощного российского Черноморского флота. Однако, когда военные действия уже начались, вскоре стало очевидно, что Украина не намерена уступать Путину контроль над Черным морем без боя", - отметили аналитики.

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