Отмечается, что на унизительное поражение Черноморского флота Путин отреагировал, тихо приказав оставшимся кораблям отступить.

Россия вывела свои корабли из временно оккупированного Крыма, и это последнее свидетельство того, что, несмотря ни на что, Украина фактически выигрывает войну на море. Как отметили в американском аналитическом центре Atlantic Council’s, это бегство российского флота буквально высмеивает опасения Запада по поводу эскалации.

"Когда Россия начала блокаду украинских портов накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, мало кто верил, что ветхий украинский флот сможет серьезно бросить вызов доминированию могучего российского Черноморского флота. Однако, когда военные действия уже начались, вскоре стало очевидно, что Украина не намерена уступать Путину контроль над Черным морем без боя", - говорится в публикации.

Отмечается, что, когда началось полномасштабное вторжение, российский Черноморский флот имел в своем составе семьдесят четыре боевых корабля, большая часть которых базировалась в портах оккупированного Россией Крыма.

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"За два с небольшим года Украине удалось потопить или повредить около трети этих кораблей. Во второй половине 2023 года уже появлялись сообщения о том, что российские военные корабли спешно перебрасываются через Черное море из Крыма в относительно безопасный Новороссийск в России. По данным Министерства обороны Великобритании, к марту 2024 года российский Черноморский флот стал "функционально бездействующим", - отмечают аналитики.

Замечательный успех Украины в битве на Черном море нарушил российскую логистику и затруднил пополнение запасов российских войск на юге Украины, одновременно ограничивая возможности России бомбить украинские цели с военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, говорится далее.

"Реакция России на растущие неудачи в битве на Черном море также была чрезвычайно показательной и дает ценные уроки для будущего ведения войны. Часто высказывались предположения, что загнанный в угол Путин потенциально может прибегнуть к самым крайним мерам, включая применение ядерного оружия. Фактически, он отреагировал на унизительное поражение Черноморского флота, тихо приказав оставшимся военным кораблям отступить", - отметили в Atlantic Council’s.

Указывается, что на протяжении почти двух с половиной лет партнеры Украины позволяли себя запугивать, отказывая Украине в определенных категориях вооружений и ограничивая удары по территории России.

"Страх Запада перед эскалацией – самое эффективное оружие Путина… Западные лидеры заявляют, что ими движет желание избежать провоцирования более широкой войны, но именно это и произойдет, если они продолжат проводить ошибочную политику управления эскалацией и не смогут остановить Путина в Украине", - подытожили аналитики.

Напомним, ранее УНИАН писал, что 15 июля украинский Крым покинул последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ.

"К вечеру он зашел в пункт базирования в Новороссийске… Это почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую - в море задерживаться они желания никакого не имели", - рассказал представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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