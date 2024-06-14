Он отметил, что теоретически страны НАТО могли бы завести корабли в акваторию Черного моря и рассказал, что для этого нужно.

Корабли США в настоящее время не находятся в Черном море у побережья Одессы, поскольку на это влияют ограничения конвенции Монтре, но определенные корабли НАТО можно было бы "перебросить" в акваторию по Дунаю.

Такое мнение высказал старший аналитик Института Гудзона (США) Люк Коффи на Black Sea Security Forum, который проходит в Одессе. Аналитик отметил, что причина по которой сейчас нет кораблей в Черном море - это ограничения, действующие в рамках конвенции Монтре. Международный документ предусматривает, что Турция во время войны, в которой не участвует, закрывает проливы для прохода военных судов.

"С другой стороны - Турция не позволяет и российским кораблям зайти в Черное море. Здесь есть преимущества для Украины, которые значительно больше из-за того, что РФ не может заводить сюда корабли", - сказал эксперт.

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В то же время он добавил, что теоретически страны НАТО могли бы завести свои корабли в акваторию Черного моря, но в таком случае нужна "реконфигурация", привлечение стран Дунайского бассейна, например, Сербии и Венгрии.

"То есть, есть корабли, которые можно перевозить по Дунаю. Возможно будут определенные проблемы в некоторых местах, но технически это можно решить. Но пока нет таких обсуждений, нет политической воли для того, чтобы изучить такие возможности", - сказал Коффи.

Также он сказал, что президент США Джо Байден должен пожелать, чтобы "Украина выиграла войну, а не только, чтобы РФ проиграла".

"Белый дом должен иметь мужество позволить Украине делать все для победы, а также предоставить дальнобойное оружие для ударов по РФ", - сказал он.

По мнению аналитика, первый этап для победы Украины - необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, чтобы перейти в наступление. Предоставить Украине все необходимые боеприпасы, дальнобойное оружие, ПВО, все то, что дало бы преимущество в воздухе.

По словам Коффи, ВСУ должны сделать так, чтобы оккупированный Крым стал непригоден для россиян - атаковать российские военные объекты, нефтебазы. "Сделать так, чтобы РФ не могла вообще передвигаться по Черному и Азовскому морям...", - подчеркнул эксперт.

Также, по его мнению, надо обеспечить украинским военным необходимое обучение.

Black Sea Security Forum в Одессе

В Одессе проходит Black Sea Security Forum, на котором выступила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, Украина остановила Россию в Черном море, когда агрессор собирался установить полный контроль над этим регионом. В частности, это касается контроля над передвижением гражданских торговых судов с различными грузами, в том числе продовольствием. Она сказала, что российский контроль несет опасность не только для Украины, но и для Турции, Болгарии, Румынии, а РФ пытается превратить продовольственные товары в оружие.

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