Возглавляет эту миссию ракетный крейсер "Варяг", который может нести "Калибры".

Российский флот, среди которого крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прошел Суэцкий канал, перейдя из Средиземного моря в Красное. Об этом заявили в Тихоокеанском флоте, передает bulgarianmilitary.com.

"Сейчас экипажи кораблей Тихоокеанского флота продолжают выполнять задачи по назначению в рамках своего длительного похода. Несколько дней назад эти моряки участвовали в учениях по боевой подготовке вместе с постоянными военно-морскими силами в Средиземном море", - говорится в заявлении Тихоокеанского флота.

В пресс-службе рассказали, что начиная с 22 января 2024 года Тихоокеанский флот вышел в дальний поход, участвуя в боевых учениях. В общем флот заходил в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи. Главой этой миссии является ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота России.

Видео дня

Кроме того, в состав Тихоокеанского флота входит фрегат "Маршал Шапошников", который может нести ракеты "Калибр".

Как Россия использует корабли для обстрелов Украины

Как писал УНИАН, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что РФ строит специальные унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", ведь Украина их успешно сбивает. Он добавил, что сейчас "Калибры" остаются опасным оружием для Украины с боевой частью весом 450 кг.

"Силы РФ применяют "Калибры" с целью перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дронных атак, но приоритет на поражение целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения", - подчеркнул Плетенчук.

В то же время военный эксперт Иван Киричевский объяснил, чем опасна новая тактика России запускать "Калибры" из Каспийского моря.

"Поскольку пуски ракет с корветов очень сложно обнаружить. Бомбардировщик летит на относительно большой высоте и его можно увидеть загоризонтным локатором. Корвет, он, скажем так, менее заметен в радиолокационном плане. Соответственно, пуск обнаружить сложнее. Впрочем, не стоит думать, что россияне массово перейдут на пуски ракет "Калибр" из Каспийского моря, но это указывает на то, что они меняют меры своих действий по обстрелу Украины", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: