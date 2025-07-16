На солнце в последнее время произошло сразу несколько вспышек с выбросом корональной массы, но все они были направлены не в сторону нашей планеты.

В среду, 16 июля, магнитные бури на Земле будут слабыми, но все равно метеочувствительные люди могут ощутить на себе их влияние.

По прогнозу, магнитная буря 16 июля будет с индексом 3. Это значит, что она будет слабой.

Портал Geomagnetism, сообщает, что в последние дни скорость солнечного ветра увеличилась из-за влияния крупной корональной дыры в южном полушарии Солнца. Ожидается, что воздействие этой корональной дыры сохранится в течение ближайших дней. Наиболее вероятны штормы уровня G1.

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Ученые говорят, за последние сутки на Солнце произошло сразу три корональных выброса массы, но они не направлены на нашу планету.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитная буря - это реакция земного магнитного поля на потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Такие колебания способны нарушать работу спутников, радиосвязи и даже влиять на самочувствие людей.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Проверяйте уровень солнечной активности в новостях или специальных приложениях.

В дни бурь избегай стрессов и физического перенапряжения.

Пейте больше чистой воды, соблюдайте режим сна и ешьте легкоусвояемую пищу.

Хотя магнитные бури не несут прямой опасности, внимательное отношение к себе помогает легче их пережить.

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