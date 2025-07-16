В среду, 16 июля, магнитные бури на Земле будут слабыми, но все равно метеочувствительные люди могут ощутить на себе их влияние.
По прогнозу, магнитная буря 16 июля будет с индексом 3. Это значит, что она будет слабой.
Портал Geomagnetism, сообщает, что в последние дни скорость солнечного ветра увеличилась из-за влияния крупной корональной дыры в южном полушарии Солнца. Ожидается, что воздействие этой корональной дыры сохранится в течение ближайших дней. Наиболее вероятны штормы уровня G1.
Ученые говорят, за последние сутки на Солнце произошло сразу три корональных выброса массы, но они не направлены на нашу планету.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитная буря - это реакция земного магнитного поля на потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Такие колебания способны нарушать работу спутников, радиосвязи и даже влиять на самочувствие людей.
Как защититься от магнитных бурь - советы
- Проверяйте уровень солнечной активности в новостях или специальных приложениях.
- В дни бурь избегай стрессов и физического перенапряжения.
- Пейте больше чистой воды, соблюдайте режим сна и ешьте легкоусвояемую пищу.
Хотя магнитные бури не несут прямой опасности, внимательное отношение к себе помогает легче их пережить.