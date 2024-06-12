Ранее скрыть свои лайки от других пользователей могли лишь подписчики X Premium.

Соцсеть X (бывший Twitter) начинает внедрять функцию "приватных лайков" для всех пользователей. Нововведение подтвердил Илон Маск, заявив, что вкладка "Нравится" в профилях пользователей вскоре исчезнет, передает портал The Verge.

Таким образом компания хочет защитить общественный имидж пользователей, поскольку "многие люди чувствуют себя обескураженными" из-за того, что им нравится "острый" контент. Ранее скрыть свои "лайки" от других пользователей могли лишь обладатели премиум-аккаунтов в X.

Для авторов твитов изменений не будет: они по-прежнему смогут узнать, кому понравился их пост, и количество лайков, но им не будут видны лайки людей в чужих публикациях. Внедрение этого изменения уже началось.

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The Vergе пишет, что в конце 2023 года Маск сообщил инженерам Х о желании полностью избавиться от счетчика лайков и репостов под сообщениями. Владелец соцсети считает, что такая информация визуально загромождает контент, и вместо этого стоит уделить больше внимания просмотрам публикаций (их еще называют "показы").

Примечательно, до того, как Илон Маск купил Twitter, прежние руководители развивали идею "дизлайков" по аналогии с Reddit – там пользователи могут лайкать или дизлайкать каждый комментарий, и это влияет на то, насколько высоко он поднимается в треде. Предполагалось, что это должно было положительно отражается на качестве бесед.

Как сообщал УНИАН, накануне на платформе Илона Маска разрешили публиковать порно. В твиттере и до этого публиковали материалы 18+, так как ее правила прямо не запрещали, но и не разрешали это. Теперь такой контент разрешили официально.

В то же время СМИ писали, что Илон Маск подумывает о блокировке "X" в Европе из-за закона ЕС о цифровых услугах. Закон предписывает крупных технологическим соцсетям ограничивать распространение "вредоносного и нелегального контента" и раскрыть принцип работы рекомендательных алгоритмов.

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