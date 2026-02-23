В новом трейлере Forza Horizon 6 показали красоты Японии – релиз уже скоро

Разработчики обещают крупнейшую карту за все время существования франшизы и более 550 автомобилей на старте.

Студия Playground Games поделилась новым видео предстоящей Forza Horizon 6. Короткий, но впечатляющий ролик сосредоточен не на самих автомобилях, а на красотах Японии – месте действия следующей части гоночного хита.

Скучать из‑за однообразной картинки игрокам точно не придется. Трассы в новой "Форзе" будут пролегать через разные живописные места: от высокогорных серпантинов и альпийских районов до побережья, горных дорог и широких равнин. Ролик подчеркивает контраст ландшафтов, переработанную детализацию окружения и реалистичную смену погодных условий.

Также в игре можно будет покататься по улицам Токио, но саму столицу в видео не показали.

Авторы обещают, что новая часть предложит самую масштабную карту за все время существования франшизы, а стартовый автопарк превысит 550 машин. Игрокам позволят исследовать как мегаполис Токио, так и сельские регионы страны, участвовать в гонках фестиваля Horizon, а также обустраивать дома и участки.

Сюжетная кампания построена вокруг путешествия по Японии: игрок начинает как турист, проходит отборочные этапы, поднимается по рейтинговой системе и в результате получает доступ к так называемому Острову легенд.

Особый акцент авторы делают на японской автомобильной культуре. В игре появятся как культовые классические модели, так и современные спорткары, Так, за предзаказ игры геймерам обещают эксклюзивную Ferrari J50.

Forza Horizon 6 выйдет уже 19 мая на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass. Обладатели Premium-издания начнут играть на 4 дня раньше.

