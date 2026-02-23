Крепость в океане: сколько истребителей может вместить новейший авианосец USS Enterprise

После спуска на воду этот гигантский атомный авианосец сможет нести различные летательные аппараты, включая истребители, вертолеты и беспилотники.

Хотя в США много военных кораблей, наиболее известными являются корабли с названием Enterprise. ВМС США берут их на вооружение постоянно, начиная с весны 1775 года.

Как пишет обозреватель портала Slashgear Майкл Брутон, эта тенденция продолжится с новым USS Enterprise (CVN-80), третьим атомным авианосцем класса "Джеральд Р. Форд".

Брутон отметил, что авианосцы класса "Джеральд Р. Форд" являются крупнейшими военными кораблями, когда-либо построенными, поэтому к ним прикован огромный общественный интерес.

Обозреватель отметил, что после спуска на воду CVN-80 сможет нести разные летательные аппараты, включая истребители, вертолеты и беспилотники. Что касается боевой авианосной вместимости, CVN-80 должен вместить от 70 до 90 самолетов.

Для сравнения Брутон указал, что авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) несет 75 самолетов, эксплуатируемых 8-м авианосным крылом. Оно состоит из трех эскадрилий F/A-18E Super Hornet. Постепенно они заменяются истребителями F-35C Lightning II (палубный вариант ВМС США).

Обозреватель рассуждает, что поскольку CVN-80 - это та же модель, и поскольку он не будет готов до 2030 года, вероятно, его авианосное крыло будет вмещать такое же количество эскадрилий, хотя и с большим количеством F-35C, чем у его предшественников.

Самолеты авианосца USS Enterprise (CVN-80)

Количество истребителей, которое может нести американский авианосец, зависит от нескольких факторов. Например, авианосцы класса "Нимиц", которые заменяются кораблями класса "Джеральд Р. Форд", несут около 56 истребителей и других самолетов. USS Enterprise, вероятно, сможет разместить 90 самолетов, хотя не все из них будут истребителями.

В дополнение к F-35C, на борту Enterprise могут находиться несколько F/A-18A/C и F/A-18E/F Super Hornet, многоцелевых истребителей, используемых на 11 действующих авианосцах ВМС США.

Обозреватель отметил, что американцы внесли изменения в конструкцию Enterprise, адаптировав его к истребителю F-35C и модернизированному радиолокационному комплексу воздушного наблюдения.

Брутон акцентировал, что F-35C имеет более крупные крылья со складными законцовками. Это позволяет Enterprise размещать больше F-35C, поскольку складные законцовки позволяют уменьшить занимаемую площадь.

"Хотя ВМС США не раскрывают подробности состава и возможностей авианосного крыла, учитывая размеры и характеристики USS Enterprise и F-35C, он, вероятно, будет нести как минимум 75 истребителей. По некоторым оценкам, их число может достигать 90, но это маловероятно, поскольку необходимо предусмотреть место и для небоевых самолетов", - объяснил обозреватель.

Другие новости об американском флоте

В начале этого года стало известно, что ВМС США расширяют использование аддитивного производства после успешной установки деталей, напечатанных на 3D-принтере, на авианосце и подводной лодке.

По оценке командования, результаты испытаний подтвердили эффективность технологии и ее готовность к боевому применению.

