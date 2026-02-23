Глава МИД Германии оценил, какие последствия будет иметь встреча Путина с Зеленским

Он подчеркнул, что не видит готовности России к компромиссу.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль оценил возможные результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, в частности, объяснил, может ли эта встреча ускорить наступление мира. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Телеграф".

Так, Вадефуль прежде всего подчеркнул, что не видит готовности России к компромиссу в достижении прекращения войны в Украине.

"Мы должны быть готовы, конечно, к переговорам, и президент Зеленский готов к переговорам. Но теперь очередь за Россией показать, что она готова что-то отдать Украине. Это, я бы сказал, актуально в этом году, и Европа должна быть на стороне Украины", - отметил Вадефуль.

В то же время он отметил, что если Путин действительно готов к такой встрече - она должна состояться. При этом позиция Европы в этом вопросе однозначна - она поддерживает Украину.

"Мы являемся сторонниками Украины. И если Россия, если господин Путин был бы готов к переговорам, то господину Зеленскому следовало бы встретиться с ним. Пожалуйста, не ставьте под сомнение позицию Европы в этой ситуации. Она четкая – мы вместе с Украиной", – подытожил глава МИД Германии.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что рассчитывает на хорошие новости по Украине и РФ уже в ближайшие недели.

По его словам, предложения, которые он и зять президента США Дональда Трампа Джерад Кушнер вынесли на обсуждение, приведут к встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа - ред.). Надеюсь, в ближайшие три недели вы услышите хорошие новости", - заявил он.

