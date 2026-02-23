'Заберет этот скот себе': киевский ТЦК оскандалился заявлением военного о мобилизации

Скандальное заявление военного ТЦК разместил у себя на странице в соцсети, правда быстро одумался.

В критический момент мобилизация в Украине будет проводиться боевыми батальонами ВСУ.

Такое заявление командира батальйона Главного управления разведки "Братство" Алексея Середюка с позывным Боргезе опубликовал у себя на странице в соцсети Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В частности, в своем заявлении, которое разместил Киевский областной ТЦК, военный сказал, что в прифронтовой зоне его подразделение "выгребало из домов всех уклонистов на пути".

"При успехах на определенных участках враг заберет этот скот себе в армию, и оно будет воевать за РФ", - сказал Середюк.

Кроме того, по его словам, те, кто "борются против ТЦК", критикуют мобилизацию или распространяют соответствующий контент, являются "врагами Украины" и к тому же даже "более опасны, чем российский солдат".

Примечательно, что через некоторое время заявление Боргезе было удалено со страницы Киевского областного ТЦК в соцсети.

Что известно о военном с позывным Боргезе

Алексей Середюк - офицер Главного управления разведки. Он является ключевым организатором и руководителем спецопераций на оккупированных территориях и глубоком тылу противника.

Под его руководством подразделение обороняло Киев, воевало за Бахмут, Волчанск, Покровск и Купянск.

Весной 2025 года Середюк говорил, что боевые качества российских новобранцев за время войны сильно упали, но в русскую армию приходят все более мотивированные люди. По его мнению, это связано с большой работой Кремля в сфере пропаганды.

