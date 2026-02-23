Эксперты объяснили, почему Украине крайне необходимы лицензии на производство ПВО

Россия все чаще запускает баллистические ракеты.

Лицензирование производства ПВО для Украины является единственным вариантом на фоне все более частого запуска Россией баллистических и аэробаллистических ракет против мирных городов Украины. Об этом говорится в анализе издания Defense Express.

Как считают аналитики, призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам о передаче лицензий на производство зенитных ракет для комплексов Patriot является "действительно единственным вариантом не только для Украины, но и всего западного мира, и это очень просто доказывают цифры".

Россия запускает больше баллистики, чем Украина получает средств для ее сбивания

Впрочем, реальная ситуация такова, что производство средств против баллистических угроз не успевает за реальной потребностью. В частности, по имеющимся данным, объявленные Lockheed Martin данные по производству зенитных ракет для Patriot PAC 3 - MSE за весь 2025 год - 620 единиц в год, что является перевыполнением плана на 20 единиц. Это в среднем по 51,6 ракеты MSE ежемесячно.

В то же время, в издании отмечают, что количество баллистических и аэробаллистических ракет, которые РФ выпустила по Украине в январе, согласно отчетам командования Воздушных сил, составило 75 единиц. За неполный февраль, по состоянию на утро 23 февраля 2026 года - 117 баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет.

Таким образом, всего производства ракет MSE на мощностях Lockheed Martin и вообще во всем мире не хватает.

"И это учитывая то, что украинские зенитчики используют только одну противоракетную ракету для перехвата баллистических угроз, вместо штатного расхода от двух, в особо сложных случаях - до четырех. И при гипотетическом условии, что Украина получала бы все производство этих противоракет в мире, а не сталкивалась с блокированием их передачи", - говорится в материале.

Расширение линий производства средств ПВО является ключевой задачей

В таких обстоятельствах, по мнению аналитиков, ключевым является вопрос расширения производства противобаллистических средств, но это возможно достичь только расширением линий производства и масштабированием цепочек поставок. И это вызов не только для Украины, но и всего западного мира. В материале говорится:

"Потому что только на "оси зла" РФ-Иран-КНДР существует свободное движение ракетных технологий и трансфер самих ракет. А если добавить к этому фактор Китая, то ситуация становится абсолютно критической".

При этом ситуация, когда Германия активно пытается найти партнеров для передачи Украине 35 ракет MSE к Patriot, которых хватит на несколько дней, – это уже "окончательный диагноз не для Украины, а самой Германии и всего НАТО".

Как считают аналитики, это должно стать катализатором для другого подхода, к которому необходимо перейти в экстренном режиме.

Вместе с тем, по мнению издания, единственное, что в этой ситуации спасает - Украина самостоятельно решила вопрос о дальнобойных ударах по производству самих баллистических ракет в РФ. И именно поэтому то, что крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" поразили российский "Воткинский завод", где производят баллистические ракеты, имеет действительно стратегическое значение.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Украины неоднократно призывал США лицензировать производство ПВО и ракет в Украине. Он считает, что производство западных систем ПВО и ракет должно стать значительной частью гарантий безопасности для Украины.

Зеленский недавно заявил, что международные партнеры не дают лицензии, чтобы Украина сама производила системы Patriot и ракеты к ним. Он напомнил, что для того, чтобы Украина стала сильнее в этой войне, нужно закрыть небо.

Также Зеленский отмечал, что Украина заинтересована в начале совместного производства с Японией систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.

Германия планирует отправить в Украину 5 дополнительных перехватчиков PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. Но это произойдет, если другие страны помогут предоставить Украине в общей сложности еще 30 PAC3.

