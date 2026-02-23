Рассказываем, почему колбаса называется "Докторская" и какой доктор ее создал.

Наверное, никто так не ностальгирует по "Докторской" колбасе за 2.20, как люди советской эпохи. Да, сейчас вряд ли найдешь ее по такой цене, но зато вон сколько "Докторской" на прилавках - бери не хочу. И все же, несмотря на разнообразие современных марок и добавок, мало что может сравниться с тем, что было заложено в оригинальной рецептуре. Именно поэтому будет интересно вспомнить, из чего сделана "Докторская" колбаса была в то время и сейчас, и как она, собственно, появилась.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты были в СССР и сколько они стоили.

"Докторская" колбаса - кто придумал этот продукт

"Докторская" колбаса получила свое название не случайно - она действительно была создана как диетический, лечебный продукт.

Видео дня

Впервые "Докторскую" стали производить в 1936 году после того, как нарком пищевой промышленности Анастас Микоян вернулся из поездки в США и вдохновился американскими технологиями переработки мяса.

В Советском Союзе было решено создать колбасу специально для людей с плохим здоровьем - пациентов, которые пережили войну, имели "букет" заболеваний, или были истощены. Так, собственно, и появилось ее название - "Докторская", то есть, продукт для восстановления сил. Есть также версия, что изначально рассматривалось название "Сталинская", но в итоге выбрали "Докторская", чтобы подчеркнуть ее лечебное предназначение.

Из чего была сделана "Докторская колбаса" СССР и как менялся рецепт

Если бы у советского гражданина в свое время спросили, из чего делается "Докторская" колбаса, он без раздумий ответил бы: "Из мяса". И это была чистая правда.

"Докторская" колбаса (ГОСТ 1936) содержала говядину, свинину, яйца и молоко. Именно этот состав делал ее диетическим продуктом, который врачи прописывали как лечебное питание. Как пишет "Википедия", на 100 кг такой колбасы приходилось:

25 кг говядины;

70 кг свинины;

3 л молока;

2 л яиц;

2 кг соли и 200 г сахара;

30 г кардамона;

50 г аскорбиновой кислоты (для стабилизации цвета).

Эта рецептура соблюдалась до 1950-х годов, качество тоже строго проверялось. Продавали колбасу по доступной цене - 2 руб. 20 коп., хотя себестоимость ингредиентов была значительно выше.

Затем начали экспериментировать с откормом животных, и вкус колбасы поменялся. В 1974-м официально разрешили вместо мяса добавлять в "Докторскую" 2% крахмала или 2% муки - это изменило оригинальный лечебный состав продукта, но в то же время позволило экономить ресурсы страны. Затем, в ходе разработок технологий комбинированных мясопродуктов, в колбасе стали появляться добавки вроде соевого и молочного белка, казеината натрия, препаратов крови.

"Докторская" колбаса, какой ее знали по ГОСТу 1936 года, фактически исчезла в 1980-х годах, вместе с Советским Союзом. Поэтому ностальгию многих людей по "Докторской за 2.20" вполне можно понять. Сегодня "Докторская" - это уже не лечебная колбаса, а всего лишь название.

Вас также могут заинтересовать новости: