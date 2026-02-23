Наверное, никто так не ностальгирует по "Докторской" колбасе за 2.20, как люди советской эпохи. Да, сейчас вряд ли найдешь ее по такой цене, но зато вон сколько "Докторской" на прилавках - бери не хочу. И все же, несмотря на разнообразие современных марок и добавок, мало что может сравниться с тем, что было заложено в оригинальной рецептуре. Именно поэтому будет интересно вспомнить, из чего сделана "Докторская" колбаса была в то время и сейчас, и как она, собственно, появилась.
"Докторская" колбаса - кто придумал этот продукт
"Докторская" колбаса получила свое название не случайно - она действительно была создана как диетический, лечебный продукт.
Впервые "Докторскую" стали производить в 1936 году после того, как нарком пищевой промышленности Анастас Микоян вернулся из поездки в США и вдохновился американскими технологиями переработки мяса.
В Советском Союзе было решено создать колбасу специально для людей с плохим здоровьем - пациентов, которые пережили войну, имели "букет" заболеваний, или были истощены. Так, собственно, и появилось ее название - "Докторская", то есть, продукт для восстановления сил. Есть также версия, что изначально рассматривалось название "Сталинская", но в итоге выбрали "Докторская", чтобы подчеркнуть ее лечебное предназначение.
Из чего была сделана "Докторская колбаса" СССР и как менялся рецепт
Если бы у советского гражданина в свое время спросили, из чего делается "Докторская" колбаса, он без раздумий ответил бы: "Из мяса". И это была чистая правда.
"Докторская" колбаса (ГОСТ 1936) содержала говядину, свинину, яйца и молоко. Именно этот состав делал ее диетическим продуктом, который врачи прописывали как лечебное питание. Как пишет "Википедия", на 100 кг такой колбасы приходилось:
- 25 кг говядины;
- 70 кг свинины;
- 3 л молока;
- 2 л яиц;
- 2 кг соли и 200 г сахара;
- 30 г кардамона;
- 50 г аскорбиновой кислоты (для стабилизации цвета).
Эта рецептура соблюдалась до 1950-х годов, качество тоже строго проверялось. Продавали колбасу по доступной цене - 2 руб. 20 коп., хотя себестоимость ингредиентов была значительно выше.
Затем начали экспериментировать с откормом животных, и вкус колбасы поменялся. В 1974-м официально разрешили вместо мяса добавлять в "Докторскую" 2% крахмала или 2% муки - это изменило оригинальный лечебный состав продукта, но в то же время позволило экономить ресурсы страны. Затем, в ходе разработок технологий комбинированных мясопродуктов, в колбасе стали появляться добавки вроде соевого и молочного белка, казеината натрия, препаратов крови.
"Докторская" колбаса, какой ее знали по ГОСТу 1936 года, фактически исчезла в 1980-х годах, вместе с Советским Союзом. Поэтому ностальгию многих людей по "Докторской за 2.20" вполне можно понять. Сегодня "Докторская" - это уже не лечебная колбаса, а всего лишь название.