Уже на этой неделе в Украину ворвется 10-градусное тепло

Теплее всего будет на западе Украины.

Уже на этой неделе в Украине запахнет весной. Температура повысится по всей стране. Ночью еще будут небольшие морозы, а днем по всей стране температура будет подниматься до "плюсов". Теплее всего будет на западе и юго-западе, где столбики термометров покажут +10° и даже больше. В первой половине недели будет пасмурно, ожидаются дожди и мокрый снег. С четверга погода улучшится, осадки постепенно прекратятся и появится солнце. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 23 февраля, будет пасмурно и мокро. Днем -1°...+4°, на юге и западе до +6°...+8°. Везде, кроме востока и юго-востока, пройдут дожди и мокрый снег.

Во вторник погода в Украине существенно не изменится, только осадки пройдут уже по всей стране, а в западных областях они станут более интенсивные. Днем ожидается -1°...+4°, на юге и западе воздух прогреется до +5°...+8°.

В среду, 25 февраля, по всей Украине будет пасмурно. Пройдет небольшой мокрый снег с дождем. В большинстве областей термометры покажут -2°...+2°, на юге и в Закарпатской области - до +5°...+7°.

С середины недели погода начнет улучшаться. Солнца станет больше, ожидается сухая облачная погода с прояснениями. Только на востоке и юго-востоке еще будет пасмурно и пройдет небольшой мокрый снег с дождем. На севере, в центре и на востоке будет от -3° до +3°, а на остальной территории воздух прогреется до +3°...+7°.

Перед выходными, 27 февраля, уже по всей Украине будет сухо и с солнечными прояснениями. На западе потеплеет до весенних +5°...+10°, на юге столбики термометров покажут +3°...+5°, на остальной территории ожидается от -2° до +2°.

На выходных потепление в Украине продолжится. На западе воздух прогреется до +5°....+10° и даже +12°. На остальной территории к концу недели тоже будет небольшой "плюс", только на северо-востоке ожидается -1°...+1°. Выходные будут без осадков, но 1 марта в северных областях могут пройти дожди.

