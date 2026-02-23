Почему Трамп не выгоден Путину: NYT назвал ряд причин

Хотя у Трампа с Путиным есть общее видение некоторых ситуаций, но суть заключается в том, что президент США пренебрегает геополитическими амбициями Кремля.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин предполагал , что быстрая победа позволит ему поставить США на место и получить собственные зоны влияния в Европе.

Об этом пишет Ханна Нотт, эксперт по вопросам российской внешней политики и политики безопасности в колонке для The New York Times. Она отметила, что казалось, что Путину это наконец удастся, поскольку президент США Дональд Трамп хотел умыть руки от Украины. И это в перспективе позволило бы ему сотрудничать с РФ в различных сферах – от контроля над вооружениями до торговли.

Однако за год эти надежды развалились. Двусторонние встречи не привели ни к какому прогрессу, например, в восстановлении прямых рейсов или отправке нового посла США в Москву. И несмотря на торжественную встречу Путина на Аляске, это не привело к восстановлению дипломатических отношений.

Почему отношения США и РФ не наладились

Администрация Трампа не была благоприятной для России. Во-первых, Трамп пренебрег геополитическими амбициями Путина. Это проявилось после американских ударов США по Ирану в 2025 году, когда Трамп отклонил предложение Путина выступить посредником.

Впоследствии Путина даже не пригласили на саммит, посвященный перемирию в Газе. И вместо того, чтобы сотрудничать с РФ на Ближнем Востоке, Трамп игнорировал Путина и даже посоветовал ему закончить войну против Украины, прежде чем вмешиваться в другие дела.

Также на Кавказе, который Кремль считает "задворками" России, Трамп демонстративно выступил посредником в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Также он провел молниеносную операцию по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и собрал вооруженные силы в Персидском заливе. Сейчас же Трамп может снова нанести удар по Ирану или взять на прицел Кубу, еще одного союзника России.

Трамп вмешивался в интересы России и другими способами. Он ввел санкции против российских нефтяных компаний, захватил танкер под российским флагом и заставил Индию прекратить покупать российскую нефть.

Не лучше обстоят дела в сфере контроля над вооружениями. В сентябре 2025 года Путин предложил соблюдать ограничения в отношении ядерных боеголовок еще в течение года после истечения срока действия соглашения. Однако Трамп даже не дал официального ответа. А за несколько дней до истечения срока действия договора он намекнул, что любое будущее соглашение должно включать Китай.

Эта позиция распространилась и на "Совет мира". Хотя Трамп и пригласил Путина присоединиться к нему, но он одновременно провозгласил себя пожизненным председателем совета, дав понять, что это будет его шоу. И для России, которая хочет паритета с США, это присоединение означало бы очередное подчинение.

Выгоден ли Трамп Путину

Автор отмечает, что Трамп не является полностью негативным для РФ. У них есть общие взгляды, среди которых, в частности, враждебность к ЕС, неприятие так называемой "культуры пробуждения" и вера в то, что сила есть право. Также в пользу РФ играет нарушение Трампом трансатлантических отношений. И в будущем Москва могла бы этим воспользоваться.

Однако пока Россия продолжает войну против Украины, и, несмотря на колебания, Трамп не отдал страну Путину, поскольку невыгодное соглашение вызвало бы сопротивление. А недавнее изменение позиции Трампа в отношении Гренландии свидетельствует о том, что глава Белого дома может отступать от своих максималистских требований.

"Не имея возможности получить от Трампа то, чего он хочет в Украине, Путин будет продолжать борьбу, все глубже погружая ресурсы России в катастрофическую войну. Цена, как финансовая, так и в человеческих ресурсах, будет расти. Между тем США будут продолжать потрясать мировой порядок, руководствуясь не привлекательностью великодержавного концепта с Россией, а принципом"Трамп прежде всего". Что бы это ни было, это не будет похоже на уважение", – отметила автор.

Трамп и Россия: важные новости

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что, несмотря на продолжение боевых действий, американские инвесторы уже рассматривают возможности сотрудничества с РФ. По данным издания, один из инвесторов Джентри Бич уже "по-тихому" подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний "Новатек" о разработке природного газа на Аляске.

Трамп ранее продлил действие всех санкций, наложенных на Россию с начала вторжения в Украину в 2014 году. Аргументируется это тем, что действия РФ продолжают представлять угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике США.

