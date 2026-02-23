Зеленский назвал условие перехода всех военных на контракт

По его словам, сейчас у Украины недостаточно средств, чтобы перевести всю армию на контрактную службу.

Президент Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях могут произойти изменения в армии, а именно, перевод службы с мобилизационной на контрактную. Как сказал глава государства в интервью BBC, Европа помогает Украине с деньгами, в том числе выделяет средства для закупки средств противовоздушной обороны в США в рамках программы PURL.

"Достаточно ли? По-разному. Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно, потому что они выделяют много средств как для одной страны. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации", - подчеркнул он.

При этом президент сообщил, при каких обстоятельствах Европа может помочь Украине с финансированием украинских военнослужащих.

"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию - или когда мы переведем нашу армию - с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - отметил президент.

Заявления Зеленского о ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что Украина будет сохранять численность армии на уровне 800 тыс. военных. При этом, с мобилизационной к контрактной армии изменения будут происходить после окончания войны или после введения прекращения огня. По убеждению главы государства, поощрять присоединяться к войску нужно высокими зарплатами.

