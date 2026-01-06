Сколько тысяч миротворцев отправят в Украину: стало известно, что они будут защищать

Основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, Турция также заявила о желании помочь.

В случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать от 15 до 20 тыс. человек.

Как сообщает Радио Свобода, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется представить во время встречи Коалиции желающих в Париже "конкретные обязательства" по безопасности Украины после переговоров. Идея заключается в том, чтобы в случае прекращения огня была четкость относительно состава и развертывания миротворческих сил.

"Некоторые чиновники говорят, что в разных европейских столицах звучат разные цифры по численности контингента. Колеблются они от 15 до 20 тыс., хотя некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тыс. миротворцев, которые позаботятся о безопасности моря, неба и суши", - говорится в материале.

Отмечается, что никаких военных планов обнародовано не было, однако основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты. Турция дала понять, что возьмет на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

Впрочем, как пишет издание, пока нет ясности, насколько близко потенциальные силы Коалиции желающих будут находиться к линии соприкосновения. Большинство европейских чиновников, с которыми общалось Радио Свобода, считают, что их развернут на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск.

Вопрос миротворцев в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие международных войск в Украине является необходимым условием для любых гарантий безопасности.

По его словам, это будет усилением тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают. И это уверенность украинских граждан прежде всего: и гражданских, и военных. А также это уверенность бизнеса - украинского и международного, инвесторов, - что Путин не придет снова с агрессией против Украины.

