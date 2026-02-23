Вот сколько на самом деле живет MacBook Air – цифры вас удивят

MacBook Air на базе M1 по-прежнему совместим с последним обновлением macOS 26 Tahoe – спустя шесть лет после выпуска.

Новый MacBook Air – это не только стильный и легкий ноутбук, но еще и инвестиция в продуктивность и комфортную работу на годы вперед.

Эксперты SlashGear проанализировали, сколько лет реально служат Макбуки и когда пользователям стоит задуматься об обновлении.

В среднем, MacBook Air сохраняет полноценную актуальность от пяти до семи лет с момента выхода конкретной модели. Речь идет прежде всего о периоде официальной программной поддержки со стороны Apple.

Видео дня

Именно обновления операционной системы играют ключевую роль в жизненном цикле устройства. Пока ноутбук получает новые версии macOS, он остается современным с точки зрения функциональности, безопасности и совместимости с актуальными приложениями.

Что происходит после прекращения поддержки

После завершения крупных обновлений система еще некоторое время получает патчи безопасности, но со временем и эта поддержка заканчивается. Формально устройство продолжает работать, но постепенно теряет доступ к новым функциям, а также может столкнуться с ограничениями совместимости программного обеспечения.

Для многих пользователей именно окончание официальной поддержки становится главным сигналом к покупке нового ноутбука. Возьмем, к примеру, MacBook Air на базе процессора M1. Он по-прежнему совместим с последним обновлением macOS 26 Tahoe – даже спустя шесть лет после выпуска в 2020 году.

Отдельно отмечается, что современные модели на базе Apple Silicon демонстрируют высокую энергоэффективность и производительность, что потенциально продлевает их практическую ценность. Тем не менее даже самое производительное "железо" не отменяет зависимости от программной поддержки.

Таким образом, при покупке нового MacBook Air стоит ориентироваться на срок в 5–7 лет комфортной эксплуатации. Фактически устройство может проработать и дольше, но пик актуальности обычно ограничен именно этим периодом. Для тех, кто планирует использовать свой ноутбук максимально долго, эксперты советуют выбирать конфигурации с запасом памяти и производительности, чтобы продлить ощущение "свежести" системы на протяжении всего жизненного цикла.

Недавно Apple анонсировала мартовскую презентацию. По слухам, там должны показать iPhone 17e, MacBook Pro на M5, а также бюджетный MacBook с процессором от iPhonе.

А в конце 2026 года Apple может представить MacBook Pro M6 с сенсорным экраном OLED. Также ноутбук ждет крупный редизайн: он избавится от "челки" в пользу выреза под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: