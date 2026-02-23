'Опаснее уже некуда': война в Украине фундаментально изменилась, - Sky News

Война превратилась в "конфликт микрочипов и грязи".

Война в Украине превратилась в изнурительную проверку на истощение, где движение на карте измеряется метрами, а не милями. На местах конфликт ощущается не столько как грандиозная стратегия, сколько как ежедневная борьба за выживание, где XXI век слился с грязными окопными полями сражений Первой мировой войны. Бойцы подразделения 117-й бригады, которое защищает "пояс крепостей" на Донбассе, рассказали Sky News о главных испытаниях на фронте.

Небольшое подразделение "охотников за дронами" действует в основном в тени, помогая защищать логистический центр Славянска, ключевого города, закрепляющего линию обороны на востоке Украины.

"Там работают люди с помповыми ружьями, потому что беспилотники летают там на самой низкой высоте. Это в пределах эффективной дальности стрельбы из дробовика. Но здесь они летают выше и быстрее, поэтому автомат Калашникова – самое эффективное средство", - объясняет Богдан, командир зенитной батареи 117-й бригады.

Для людей, защищающих эту территорию, опасность постоянна.

"Это происходит два-три раза в день: обледенелые дороги, дроны-невидимки, летающие дроны и россияне. Опаснее уже некуда. Угрозы отовсюду – за считанные секунды", - рассказывает один из бойцов.

Как отмечает Sky News, война превратилась в "конфликт микрочипов и грязи, где дроны рисуют цифровые цепочки убийств, а люди делают все, что необходимо для выживания".

Полковник Дмитрий Ярошенко, командир 117-й бригады, говорит, что трансформация была глубокой, и "война фундаментально изменилась":

"Раньше мы, так сказать, воевали "на лошадях"; теперь мы воюем в небе. Мы даже сбиваем вертолеты с помощью беспилотников. Не конкретно моя бригада, но есть подразделения, которые этим занимаются".

Он подчеркивает, что логистика сейчас превратилас в настоящий кошмар, потому что беспилотники летают почти повсюду.

"Если противник обнаружит транспортное средство, его, скорее всего, быстро уничтожат", – добавляет он.

Отставной генерал австралийской армии, военный обозреватель Мик Райан считает, что война в Украине зашла в классический тупик, где ни одна из сторон не может одержать решительную победу. Чтобы завершить конфликт, нужен либо прорыв в доктрине или технологиях, либо политический коллапс одной из сторон.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не согласен с тезисом, что российско-украинская война зашла в тупик. Он напоминает, что не только Россия проводит наступательные операции, но также Украина, в результате чего территории переходят из рук в руки.

