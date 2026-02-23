Падение грузовой базы лишило УЗ возможности финансировать пассажирские перевозки, - эксперт

По его словам, исторически пассажирское направление финансировалось за счет доходов от грузовых перевозок.

Грузовые перевозки больше не могут компенсировать убытки пассажирского сегмента "Укрзализныци", поскольку объемы грузов существенно сокращаются, а доходы компании падают. Об этом заявил экс-директор департамента пассажирских перевозок УЗ Александр Красноштан.

По его словам, исторически пассажирское направление финансировалось за счет доходов от грузовых перевозок. Однако сейчас этот механизм фактически исчерпал себя: из-за боевых действий и потери промышленных мощностей УЗ ежегодно недополучает миллионы тонн грузов. Закрытие шахты, электростанции или другого предприятия означает минус до 5 млн тонн перевозок в год, что напрямую влияет на доходы железной дороги.

Кроме того, по сравнению с 2013 годом и предшествующим периодом Украина потеряла значительную часть транзитных перевозок, которые были наиболее маржинальными для компании.

Видео дня

"Так мы оказались в точке "поезд дальше не едет". И государство должно взять на себя свою функцию", - подчеркнул он.

В то же время сократились и объемы пассажирских перевозок. Если в 2019 году в дальнем сообщении УЗ перевезла 55 млн пассажиров, то в прошлом году - около 25 млн, то есть более чем в два раза меньше. При этом постоянные расходы компании остаются почти неизменными.

"Есть постоянные расходы, которые железная дорога несет независимо от того, сколько миллионов она обслуживает - 5 или 50. Прежде всего это административные расходы", - отметил Красноштан.

Именно поэтому, по его убеждению, необходимо внедрение механизма PSO - обязательства государства компенсировать перевозчику социально важные перевозки из бюджета.

"Кто заказывает - тот и платит", - пояснил эксперт, добавив, что в Украине до сих пор не определено, кто именно является заказчиком железнодорожных пассажирских перевозок.

Он также обратил внимание на необходимость определить критерии социальных маршрутов, объемы перевозок, а также справедливую разницу между тарифом для пассажира и реальной себестоимостью. По его словам, если условная себестоимость купейного билета из Киева во Львов составляет 1200 грн, а пассажир платит 300 грн, разницу должно компенсировать государство.

"Законы экономики, как и законы физики, нельзя игнорировать или замалчивать", - резюмировал Красноштан.

Ранее член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Анатолий Амелин заявил, что повышение грузовых тарифов на 20% приведет к почти пропорциональному падению грузопотока - на 19%. Об этом свидетельствует внутреннее исследование компании. Он также сообщил, что УЗ имеет более $1 млрд долгов и нуждается в масштабной реструктуризации, а также реформах в финансировании пассажирских перевозок и анбандлинге. Но повышение тарифов без решения системных проблем только ухудшит ситуацию: часть клиентов откажется от услуг железной дороги или перейдет на автотранспорт.

Народные депутаты призвали правительство выделить "Укрзализныци" 26 миллиардов гривень - именно такой суммы не хватает компании, чтобы осуществлять пассажирские перевозки и поддерживать финансовую стабильность. По словам заместителя председателя транспортного комитета Алексея Мовчана, железная дорога выполняет критически важные социальные функции, поэтому ее убытки из-за войны и падения грузопотоков должно компенсировать государство. Впрочем, правительство пока выделило только 16 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: