Назван самый популярный кроссовер в мире

Tesla Model Y стала также самым популярным автомобилем в целом.

Несмотря на падение продаж, по итогам 2025 года Tesla Model Y сохранила первое место среди кроссоверов, наглядно продемонстрировав, что компания миллиардера Илона Маска имеет большую армию преданных фанатов во всех уголках Земли, пишет Focus2Move.

В новом исследовании представлены данные за весь прошлый год. Согласно выводам экспертов, Tesla Model Y обеспечила себе 2,5% доли рынка, а падение продаж составило 9,4%.

По словам экспертов, модель может похвастаться целым рядом преимуществ. Это и универсальность, и большой запас хода, и безопасность, и передовые технологии. Значительную роль играет "хайп" вокруг американского производителя.

Второе место в рейтинге заняла проверенная временем Toyota RAV4, доля которой составляет 2,4% (-1,4%). На третьем месте оказалась Honda CR-V, которую также считают надежной и практичной.

По-настоящему впечатляющий рост продемонстрировал Chevrolet Equinox, показатели которого увеличились на 31,5%. Популярность модели стремительно растет благодаря сочетанию доступной цены, передовых технологий, просторного салона и широкого выбора силовых агрегатов.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире:

Tesla Model Y (-9,4%). Toyota RAV4 (-1,4%). Honda CR-V (-2,1%). Hyundai Tucson (+3,2%). Volkswagen Tiguan (+2%). Kia Sportage (-0,5%). Honda HR-V (-0,5%). Mazda CX-5 (-0,7%). Chevrolet Equinox (+31,5%). Mercedes GLC (-3,1%).

По итогам 2025 года Tesla Model Y стала также самым популярным автомобилем в мире в целом. Продажи автомобиля существенно просели в США и Европе, но в Азии снижение было совсем небольшим, что в значительной степени обеспечило успех.

Также сообщалось, что рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе в 2025 году возглавил Renault Clio, тогда как Dacia Sandero опустилась на вторую позицию. На третьей позиции оказался компактный SUV Volkswagen T-Roc.

