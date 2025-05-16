Также он косвенно подтвердил, что угрожал украинской делегации десятилетиями непрекращающейся войны.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский косвенно подтвердил, что угрожал украинским переговорщикам десятилетиями непрекращающейся войны.

Так, Мединский дал интервью российским пропагандистам, в котором показал папку с документами - их он, по его же словам, использовал во время встречи с украинцами.

"Цитировали, напоминали", — сказал он.

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Ссылаясь на эти документы, Мединский прочел историческую лекцию о российских войнах прошлых веков, в том числе о Северной войне со Швецией 1700-1721 годов.

При этом Мединский привел несколько цитат, приписываемых разным историческим личностям. Российское оппозиционное издание "Важные истории" обратило внимание, что некоторые их этих цитат являются фейковыми.

"Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", — сказал Мединский, объясняя нежелание Кремля заключать временное перемирие.

Откуда он взял эти слова – не ясно. Ни в каких исторических документах такой цитаты Наполеона не зафиксировано.

Кроме того, аргументируя требования Москвы передать ей украинские территории, Мединский сослался на немецкого канцлера времен объединения Германии во второй половине XIX века Отто фон Бисмарка.

"Он [Бисмарк] всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", — сказал Мединский.

Источник этой цитаты также неизвестен. Подобных изречений Бисмарка не существует в открытых источниках на немецком языке. Примечательно, что подлинность этой цитаты опровергает даже сайт Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет сам же Мединский.

Мединский угрожал украинской делегации вечной войной

Как писал УНИАН, ранее британский журналист Оливер Кэрролл, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на сегодняшних переговорах в Стамбуле россияне требовали отдать им все территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей только ради прекращения огня. Кроме того, россияне вроде бы угрожали захватом еще двух областей – Харьковской и Сумской.

Кэрролл также привел слова, якобы сказанные на переговорах Мединским: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".

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