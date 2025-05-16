Эффектное зрелище, за которым туристы едут на ледник Перито-Морено, на самом деле является признаком климатических проблем.

Глобальное потепление убивает ледники по всему миру. Сейчас ученые обеспокоены, что очередной жертвой изменения климата может стать ледник Перито-Морено в Аргентине, который удивительно долго сопротивлялся волнам глобальной жары.

Как пишет Independent, ледник Перито-Морено является довольно известным туристическим объектом в Аргентине. Ежегодно сюда прибывает множество туристов, чтобы посмотреть, как огромные глыбы льда, размером с двухэтажный дом или даже больше с громким треском откалываются от ледника и с грохотом и огромными брызгами падают в ледяные воды озера Архентино.

Именно это захватывающее зрелище и беспокоит климатологов и даже местных гидов. Они отмечают, что еще каких-то 20 лет назад откалывание столь больших глыб было крайне редким явлением, а теперь превратилось в почти регулярный аттракцион.

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По словам аргентинского гляциолога (эксперта по льду и ледникам) Лукаса Руиса, ледник Перито-Морено оставался относительно стабильным в течение последних 80 лет, однако примерно с 2015 года на некоторых участках он начал "отступать" - то есть тает быстрее, чем с гор поступают новые массы льда. Темпы отступления оценивают примерно в 1-2 метра в год.

Если не принять меры противодействия, это может привести к ситуации, когда потери ускорятся, говорят специалисты.

"Дело в том, что с Перито-Морено понадобилось определенное время, чтобы, так сказать, почувствовать последствия изменения климата. Изменения, которые мы наблюдаем сегодня, чётко показывают, что этот баланс сил... был нарушен, и сегодня ледник теряет как толщину, так и площадь", - говорит Руис.

Другие новости об изменении климата

Как писал УНИАН, климатический кризис ставит под угрозу бананы. Этот самый популярный фрукт на планете, хоть и не под угрозой исчезновения, но со временем может превратиться в редкий, а потому дорогой деликатес. Всё из-за того, что основные регионы выращивания бананов - страны Латинской Америки и Карибского бассейна - страдают от затяжных климатических потрясений.

Также мы рассказывали, что глобальное потепление не обошло Украину. За несколько последних десятилетий произошли значительные изменения в погодных циклах, в результате чего, например, сентябрь превратился в фактически еще один летний месяц.

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