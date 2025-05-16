Варшава, Лондон и Рим поддержали Украину.

Переговоры в Турции продемонстрировали, что Российская Федерация не намерена проявлять добрую волю.

Об этом в комментарии журналистам заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который находится на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Как пишет RMF24, он назвал главной задачей политиков сохранение европейского и американского единства в вопросе войны в Украине:

"Российская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона поставила условия, которые были неприемлемыми не только для Украины, но и для всех нас. Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Наверное, нас еще ждут очень тяжелые дни".

Тем временем британский премьер Кир Стармер написал в микроблоге X, что кремлевский правитель Путин должен понести ответственность за сопротивление миру. "Люди в Украине и во всем мире заплатили цену за агрессию Путина, теперь он должен заплатить цену за избежание мира. Я не допущу, чтобы Россия сорвала перемирие. Владимир Зеленский, Великобритания всегда стоит с Украиной", - заявил он.

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А премьер Италии Джорджа Мелони призвала партнеров настаивать на безусловном прекращении огня и серьезном мирном соглашении, которое предоставит Украине гарантии безопасности.

"Мы не должны складывать руки. За эти часы мы увидели, в отличие от определенной пропаганды, кто на самом деле готов сделать важные шаги в пользу мира, а кто, наоборот, явно менее готов", - сказала она в комментарии Ansa.

Переговоры в Стамбуле

Как известно, во время первой с 2022 года прямой встречи представители Украины и России обсуждали прекращение огня, масштабный обмен пленными 1000 на 1000 и возможность личной встречи президента Владимира Зеленского и Путина.

Переговоры инициировала именно российская сторона, чтобы "компенсировать" отказ от прекращения огня, на котором настаивали Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза.

По данным СМИ, во время встречи российская делегация требовала, чтобы Украина вывела войска с территорий, которые оккупанты вписали в свою конституцию.

Журналист The Economist Оливер Кэрролл рассказал, что советник Путина уверял украинскую сторону в том, что Россия готова воевать вечно. Кроме того, он сказал им, что присутствующие "могут потерять больше своих близких".

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